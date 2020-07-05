Канье Уэст написал в твиттере, что баллотируется в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что будет баллотироваться в президенты США.

"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!" - написал Уэст.

Твит с объявлением о намерении баллотироваться опубликован 4 июля - в День независимости США. За несколько часов он получил несколько сот тысяч ретвитов и лайков. Среди комментариев в поддержку кандидатуры рэпера - и комментарий бизнесмена Илона Маска.

Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.

При этом Уэст не написал, когда именно он будет баллотироваться. Его запись снабжена хештегом #2020VISION, из которого можно сделать вывод, что речь идёт о нынешнем годе.

Канье Уэст - один из наиболее известных артистов в своём жанре и частый персонаж светской хроники, известный эксцентричным поведением и взглядами. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку - в частности, позировал в красной бейсболке с надписью "Сделаем Америку великой снова". В 2018 году рэпер встречался с Трампом в Белом доме. Трамп не исключал, что Уэст в будущем будет баллотироваться в президенты - но предполагал, что это будет после 2024 года.

Никаких официальных комментариев Уэста и его представителей пока не было. Неясно, от какой партии он намерен баллотироваться. В большинстве штатов сроки подачи документов для включения в бюллетени на выборах ещё не прошли.