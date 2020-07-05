В Кировской области обрушились перекрытия здания, есть погибшие

В городе Зуевка (Кировская область) обрушились перекрытия строящегося торгового центра, есть погибшие.

Агентства со ссылкой на представителей местных властей сообщают о том, что погибли трое строительных рабочих. Ещё один пострадал.

Ранее сообщалось о четырёх погибших. В МЧС заявляют, что точное число погибших и пострадавших уточняется - под завалами ещё могут оставаться люди.

На месте происшествия работают спасатели, а также представители других экстренных служб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди.