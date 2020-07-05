В Иркутской области облили краской памятник жертвам репрессий

В городе Тайшете Иркутской области неизвестные облили краской памятник жертвам политических репрессий, сообщило издание "Тайшет 24". Строительство памятного сквера было завершено всего несколько недель назад.​

Инцидент произошёл ночью 4 июля - сообщает Сибирь.Реалии. Надпись на мемориальной доске теперь не читается.

Во времена массовых репрессий на территории Тайшетского района существовал известный лагерь для заключённых – Тайшетлаг. Кроме того, через станцию Тайшет проезжали заключённые, которых этапировали в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.

По данным издания "Глагол", строительство сквера памяти жертв политических репрессий завершилось в июне. Подрядчик проекта выполнил работы на два месяца раньше срока. Их стоимость – 1,6 млн рублей. Денежные средства были выделены в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

В последние годы в разных городах России начали появляться памятники Иосифу Сталину, в годы правления которого были организованы наиболее массовые репрессии за всё время существования СССР. Как правило, эти памятники открываются на частных территориях, в основном у зданий обкомов КПРФ. Недавно скульптура Сталина была открыта в городе Бор Нижегородской области. В отличие от других подобных случаев, местные власти выступили против этого и потребовали привлечь организаторов установки статуи к ответственности за самоуправство. Полиция, однако, отказалась возбуждать административное дело: трёхметровый памятник Сталину признали "декоративной садовой фигурой".

Документ об этом в интернет выложил глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров.