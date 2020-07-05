Зеленский: "Мы вернём всех наших людей и территории"

Украина вернёт под контроль все неподконтрольные ей сейчас территории и живущих там людей - так же как своё время вернула из плена украинских моряков и их корабли. Уверенность в этом выразил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 5 июля в Одессе на торжествах по случаю дня военно-морского флота Украины.
Зеленский напомнил, что сегодня - шестая годовщина перехода городов Славянск и Краматорск в Донецкой области под контроль украинских сил. В ночь на 5 июля 2014 года из Славянска ушли отряды поддерживаемых Россией сепаратистов, которыми командовал гражданин России, бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Говоря о кораблях, Зеленский имел в виду три корабля ВМФ Украины, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года у побережья аннексированного Крыма, и их экипаж. Моряки вернулись на родину в прошлом году после обмена между Украиной и Россией, впоследствии Россия вернула корабли.
"Мы вернём всех наших людей. вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину" - сказал президент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков в годовщину посетили Славянск вместе с послами ряда европейских государств.
- Славянск и ещё ряд городов был захвачен прибывшей из России вооружённой группой Стрелкова в апреле 2014 года. Над городом был поднят флаг так называемой "ДНР". Украинская армия была направлена под Славянск. С боёв под городом фактически начались боевые действия в Донбассе, в результате которых погибли более 10 тысяч человек, в том числе тысячи мирных жителей. Украинской армии удалось вернуть многие населённые пункты, однако часть территории Донецкой и Луганской областей осталась под контролем сепаратистов - как утверждает Украина и страны Запада, после прямого вмешательства в конфликт российских вооружённых сил (Москва это отрицает).
- Были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, однако большая их часть не выполняется. В Донбассе началась выдача российских паспортов местным жителям.
- Один из бывших руководителей сепаратистов, также гражданин России Александр Бородай, накануне на съезде партии "Родина" в Петербурге высказал мнение, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" вскоре будут официально присоединены к России - подобно аннексированному в 2014 году Крыму.
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