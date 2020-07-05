В Австрии двое подозреваемых в убийстве Умарова взяты под стражу

Полиция Австрии задержала двоих подозреваемых в причастности к убийству 5 июля вблизи Вены российского гражданина и уроженца Чечни. У него был статус беженца, полученный от австрийских властей. Об этом сообщило в воскресенье австрийское агентство АРА.

Журналисты выяснили личность убитого - это чеченский блогер Анзор (Мамихан) Умаров. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийствам в Европе бывших чеченских сепаратистов.

Анзор Умаров был убит выстрелом в голову в субботу вечером в городе Герасдорф (земля Нижняя Австрия), недалеко от Вены. 43-летний выходец из Чечни жил под именем Мартин Б. Преступление было совершено у входа в строительную фирму, находящуюся в здании большого торгового центра. Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на начальника региональной полиции Вальтера Шварценекера.

Согласно информации источников, которые названы "заслуживающими доверия", убитый — "чеченец Мамихан, или Анзор А., с 2007 года живший в Австрии в статусе беженца. Недавно он получил документы на измененное имя Мартин Б.", сообщило агентство.

По данным АРА, вечером в субботу (в 21:35) в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства. В воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый: он находился на месте преступления и сперва был допрошен как свидетель. Поймав его на противоречиях в показаниях, полиция задержала его в статусе подозреваемого в причастности к убийству, сообщает АРА.

Агентство добавляет, что Мартину Б. австрийские спецслужбы ранее предлагали охрану, от которой он отказался.

Информационный портал "Кавказ.Реалии" утверждает, что убитый — блогер Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. Он жил в Австрии по документам на имя Мартин Бека.