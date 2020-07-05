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Художник Loketski создал "интервенцию", посвящённую Серебренникову

Кирилл Серебренников на заседании суда 26 июня 2020, Москва

Анонимный петербургский художник Loketski опубликовал фотографии своей новой "интервенции", посвящённой режиссёру Кириллу Серебренникову. Речь идёт о художественном оформлении платформы на станции Лемболово в Ленинградской области. На стандартной доске с названием станции художник разместил надпись: "Платформа им. К.Серебренникова". Как отмечается в публикации на сайте Oteatre.info, написание слова "Платформа" стилизовано под логотип одноимённого проекта, которым руководил Серебренников. Одновременно, на одном из станционных столбов было закреплено графическое изображение режиссёра с подписью "(М)ученик".

Loketski опубликовал в своём инстаграм-аккаунте, вместе с фотографиями, текст поддержки Серебренникову в связи с недавним приговором московского суда. Автор выразил надежду, что приговор по делу "Седьмой студии" будет успешно обжалован.


Анонимный художник Loketski с 2019 года известен многочисленными работами-“интервенциями". Они отражают критическое отношение автора к российской власти , содержат художественные высказывания на актуальные политические и социальные темы.

26 июня спустя три года после начала в Москве судебного процесса по делу “Седьмой студии” был объявлен приговор четверым подсудимым – Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Серебренников, Итин и Малобродский были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проекта "Платформа".

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно и назначил штраф 800 тысяч рублей, Юрия Итина – к 3 годам условно, штраф 200 тысяч рублей, Алексея Малобродского – к 2 годам условно, штраф 300 тысяч рублей. Постановлено зачесть в срок наказания сроки задержания и нахождения под домашним арестом. Также Юрию Итину и Алексею Малобродскому запрещено занимать должности в госучреждениях культуры.

Суд удовлетворил иск якобы пострадавшего Министерства культуры и постановил взыскать солидарно с Серебренникова, Итина и Малобродского 129 миллионов рублей.

Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности и получила наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Однако штраф был сразу же отменён в связи с итечением срока давности.

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