"После Путина будет Путин". Племянник Путина получил свою партию

Весь прошлый месяц в России обсуждали Путина и поправки к конституции, позволяющие ему оставаться президентом до 2036 года. В конце прошлой недели поправки приняли, казалось, можно хотя бы на несколько дней забыть о Путине - но не тут-то было. Не успели подсчитать голоса, как Путин снова появился в новостях. Правда, уже другой Путин. Роман Путин. Племянник Владимира Владимировича.

Екатерина Громова

Племянник президента Путина возглавил партию «Народ против коррупции».

Такое решение приняли на съезде политического объединения в Москве. Роман Путин вступил в эту партию две недели назад. Его избрали председателем на пять лет. Он двоюродный племянник президента, предприниматель, бывший сотрудник ФСБ.

Дмитрий Гордон

Голосование было тайным.

Александр Деревягин

Племянник Путина, Роман Путин возглавит политическую партию «Народ против коррупции».

Всё вам Путин плохой.

Голос Разума

Если племянник Путина возглавит партию "Народ против коррупции", это что же получается? Один Путин будет бороться со вторым Путиным? ли для одной страны Путиных? Ещё и дочки что-то там возглавляют.

Социал За

Как отметили в руководстве, включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов

Александр Морозов

"...Двоюродный племянник главы государства, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции». Как сообщается на сайте политической организации, решение о назначении Путина председателем партии будет принято 5 июля на съезде...".

Позор семьи... Уже другие "сыновья" и "дочери" и самого и его ближайших друзей командуют целыми индустриями, крупными банками. А этого выгнали даже из ФСБ за полную неадекватность, и вот докатился уже до "партии на выборах". Стыдно как! И родителям неловко. Лучше бы уж тихо крышевал сеть кинотеатров в Торжке, чем вот так...

На самом деле здесь Морозов неправ. У племянника есть и другой пост, ничуть не хуже, чем у других "сыновей" и "дочерей".

Так что многие наблюдатели восприняли собственную партию не как синекуру, а как ещё одну ступеньку наверх.

Фазиль Тоная

Вот и преемник объявился, как раз к обновленной народом России Конституции.. Как говаривал Осип Сарыныч, русский народ особенный, царистский, ему царь нужен-)))

Анна Феделеш-Бергерус

Преемник трона))

Кто же стал соратниками Романа Путина в его борьбе с коррупцией?

Идея, что Путин будет бороться с коррупцией, позабавила блогеров.

Алексей Шварц

Племянник Путина, борец с коррупцией и будет конкурировать с партией власти на выборах. Хаха ха. В кремле-то оказывается есть чувство юмора

Максим Зенков

Все! Держись Навальный. Теперь и у ваты есть свой борец с коррупцией!

С коррупцией Роман Путин начал бороться не вчера (обратите внимание на дату поста).

Алексей Навальный (2 апреля 2014)

Племянник Путина обнаружил коррупцию в РЖД.

Просто великолепная история от Ивана Голунова из Слона.

У Путина действительно есть пленянник - Роман Путин, который возглавляет консалтинговую фирму с неброским названием Putin Consulting.

И вот этот племянник выпустил доклад, где описывает коррупционные схемы РЖД и Якунина:

Путин приводит практику, сложившуюся в структуре РЖД. По его словам, компания, которая выигрывает тендер у этой госмонополии, поручает выполнение работ субподрядчикам, оставляя себе за «посреднические услуги» иногда до четверти от общей суммы заказов. В свою очередь, субподрядчикам приходится исполнять контракт с минимальной прибылью и на всем экономить, из-за этого качество работ критически падает.

...

Роман Путин утверждает, что эта компания «откусывает с каждого контракта минимум 35% (25% официально + откат), а потом начинает кошмарить субподрядчика, который должен и налоги заплатить, и откаты выплатить, и объект построить, авансируя собственные средства». А после завершения строительства генподрядчик пытается снизить стоимость уже построенных объектов. Субподрядчикам приходится использовать труд нелегальных мигрантов, вести черную бухгалтерию, но, несмотря на все ухищрения, их прибыль составляет всего 5%. Особенно возмущает Путина, что собственником «Трансюжстроя» является кипрская компания «Апельсино Холдингс», а ее реальные владельцы спрятаны за цепочкой офшоров.

Удивительно такое читать, да. Прям на каждом "Путин утверждает" мозг отказывается читать это иначе, чем "Фонд борьбы с коррупцией утверждает".

Тем не менее, утверждает всё-таки Путин.

Кстати, ФБК тоже нашлось место в этом материале:

В феврале 2014 года компании «Трансюжстрой» посвятил одно из своих расследований Алексей Навальный. По словам Путина, работа Навального «заслуживает уважения, но его политические взгляды я не разделяю. Именно поэтому совместная работа невозможна», – заявил он Slon.

Жуликов из Трансюжстроя мы действительно упоминали в проекте о коррупции при подготовке к Олимпиаде.

В общем, читайте, интересно.

Посмотрим, что на это ответит якунинская мафия. Пока её ответ выглядит не очень почтительно:

В УК «Трансюжстой» пока сохраняют спокойствие: «Ну, пусть пишет, пока папка не знает», – заявили в компании и бросили трубку.

Через полтора года Якунин лишился должности.

Возможно, поэтому, кто-то надеется на лучшее. Или делает вид.

Александр Фельдман

«...Началась борьба с коррупцией в Сингапуре с того, что премьер Ли Куан Ю посадил своего брата, как очень крупного коррупционера. Это был его ближайший соратник», — Георгий Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований ИНДЕМ («Информатика для демократии» — https://pasmi.ru/archive/135690)

А вот это уже интересно. Я, конечно, понимаю, что Роман Игоревич — это не Ли Куан Ю. Но ведь и Владимир Владимирович — всё-таки не брат, а двоюродный дядюшка...

Илья Симоновский

И нечего хихикать, что племянник Путина возглавит борьбу с коррупцией. Дядя, ну и что? Перечтите "Гамлета", в конце концов, возможно, не всё так плохо!

Максим Беляев

Мне кажется, что в последнее время в нашей жизни появилось очень много «П», начиная с пандемии. Хочется верить, что этот фарс очень скоро закончится