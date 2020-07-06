Журналисты о деле Прокопьевой: "Это удар по каждому из нас"

Новый российский независимый журнал "Холод" опубликовал мнения более тридцати журналистов о попытке государства наказать Светлану Прокопьеву за участие в обсуждении проблемы терроризма.

Иван Голунов, специальный корреспондент издания "Медуза"

Дело Светланы Прокопьевой, к сожалению, наглядно показывает бессмысленность и неэффективность работы правоохранительной системы в стране. Системы, которая не смогла предотвратить взрыв в здании ФСБ по Архангельской области – и, вероятно, с досады начала преследование тех, кто вспоминает об этом событии. Напомню, что дела по статье "оправдание терроризма" из-за высказываний о событиях в Архангельске также возбуждены и в других регионах СЗФО: в отношении активистки из Вытегры Надежды Ромасенко и пенсионера из Санкт-Петербурга.



Почему все должны забыть о взрыве в архангельской ФСБ? Почему не нужно его осмыслить, попытаться понять, что привело к нему? Разве мы всё про это знаем? Совсем нет. Попытка понять причины, которые вынуждают 17-летнего парня собрать взрывное устройство и прийти в здание местной ФСБ, – это важная для общества часть работы журналиста.

Олеся Герасименко, специальный корреспондент "Русской службы BBC"

Для меня главная проблема в том, что на Прокопьеву, очевидно, завели уголовное дело и максимально запугивают именно по совокупности её работы в регионе. Я не допускаю мысли о том, что одна колонка, одно мнение вызвало всё это уголовное дело. Прокопьева писала о псковских десантниках и поднимала в статьях очень много других проблемных тем. И вот – накопилось, что называется. Именно поэтому я выступаю против суда над ней и против любого приговора, кроме оправдательного. Конечно, вряд ли мы такое увидим, но это моя позиция. Никто не должен сидеть в тюрьме за мыслепреступление.

Тихон Дзядко, главный редактор телеканала "Дождь"

Ирина Малкова, главный редактор The Bell

Нельзя преследовать журналистов просто за то, что они делают свою работу. Нельзя подбрасывать им наркотики, ломать руки и нельзя сажать в тюрьму за слова и высказанное мнение, называя это оправданием терроризма. И это, конечно, относится не только к журналистам: вообще было бы хорошо пореже сажать людей в тюрьму, а преследовать только за реальные преступления, а не за комментарии и репосты в соцсетях, которые не несут никакой угрозы. Но журналисты все же в особом положении: разбираться в неприятных для властей всех мастей вопросах и писать об этом – их работа, и именно в этом заключается её значимость для общества.



При этом в нашей жизни стало так много острых углов, что попытки затронуть любую проблему, начиная от смертности от Covid-19, заканчивая причинами теракта, помещают тебя в узкий коридор, где за компанию с тобой – Роскомнадзор с угрозами блокировки за любую информацию, которую прокуратура без всяких доказательств назовет фейком, или ФСБ со Следственным комитетом – с угрозами разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких. Дело Светланы Прокопьевой и запрошенный для неё огромный срок при полном отсутствии состава преступления – самое яркое тому подтверждение.​

Виктор Мучник, главный редактор ТВ-2

Так получилось, что прокуратура запросила для Светланы Прокопьевой шесть лет заключения сразу же после обнуления Конституции. Я понимаю, что процесс шёл своим чередом. Однако же это совпадение во времени не кажется случайным. Нам говорят: вот новая правовая реальность, в которой вы теперь будете жить. За мнение, неугодное тем, кто правит сегодня Россией, будете получать тюремные сроки. Только за мнение. Высказанное в рамках профессиональной журналистской работы. Понятно, что только больному уму могло привидеться в словах Светланы оправдание терроризма. Светлана Прокопьева, профессиональный и честный журналист, храбрый человек, должна быть оправдана. Дело чести медиасообщества – добиться этого.​

Подборка мнений десятков журналистов о деле Светланы Прокопьевой публикуется в журнале "Холод".