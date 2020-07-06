В Красноярском крае врач умерла от COVID-19 из-за неоказания помощи

В Красноярском крае прокуратура начала проверку по факту гибели врача от коронавирусной инфекции. Родственники врача-акушера Галины Лебедевой обвинили медиков Уярской районной больницы в неоказании помощи.
По словам дочери погибшего врача Елизаветы Лебедевой, после того как у её матери резко поднялась температура, они обратились в районную больницу. Однако врачи отказались делать компьютерную томографию своей коллеге (Галина Лебедева работала в родильном отделении больницы). "Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой", — рассказала Елизавета Лебедева в интервью порталу NGS24.
Кроме того, по словам дочери, медики выбросили сделанный Галине Лебедевой тест на коронавирус, пояснив, что для теста не было показаний. Коронавирус у неё подтвердился спустя неделю.
Заболевание у Галины Лебедевой развивалось стремительно. Температура у неё поднялась 20 июня, а 24 июня её состояние ухудшилось настолько, что родственники опять решили отвезти её в больницу. На этот раз врачи согласились делать томографию, она показала практически 100-процентное поражение лёгких. 2 июля Галина Лебедева умерла. Её дочь и внучка оказались заражены COVID-19 и сейчас проходят лечение.
Министерство здравоохранения Красноярского края после этого случая организовало выездную проверку в Уярской районной больнице. В медучреждении выявлены несколько нарушений противоэпидемического режима и недостатки в работе медиков. Главный врач больницы подал в отставку.
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