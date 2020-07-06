В России за сутки выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом

В России, по данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это самый низкий показатель суточного прироста за последние два месяца. Днем ранее сообщалось о 6736 новых случаях. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человека.

По этому показателю Россия опустилась на четвертое место в мире, пропустив вперед Индию, где на сегодняшний день зарегистрировано более 697 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев СOVID-19 выявлено в Москве -685, Московской области – 292 и Ханты-Мансийском автономном округе - 289.

За прошедшие сутки умерли 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии в России умерли 10 296 человек с COVID-19.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта; в целом, в статистику смертей от COVID-19 включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.

Поправились и выписаны 454 329 пациентов, в том числе - 3 579 за последние 24 часа.