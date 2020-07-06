Стали известны имена возможных подозреваемых в убийстве Умарова

По подозрению в убийстве в Австрии российского гражданина и уроженца Чечни Мамихана Умарова задержаны Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор. Австрийская газета Österreich также пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.
47-летний уроженец Чечни Сарали Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Салман Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. О какой-либо их связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов ранее работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане, рассказал собеседник "Кавказ.Реалии".
О задержании двоих подозреваемых в причастности к убийству Мамихана Умарова ранее сообщила полиция Австрии. По данным агентства АРА, вечером в субботу в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства. А в воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый. Он находился на месте преступления, и, сперва, был допрошен как свидетель. Однако следователи заметили противоречия в его показаниях и перевели в статус подозреваемого в причастности к убийству.
Анзор (Мамихан) Умаров – чеченский блогер, живший в Австрии с 2007 года. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.
- Умаров был убит выстрелом в голову в 4 июля в городе Герасдорф недалеко от Вены. Преступление было совершено у входа в строительную фирму, находящуюся в здании большого торгового центра.
- 26 февраля в Швеции было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. 12 июня "Кавказ.Реалии" сообщал, что заочно арестован сообщник киллера, напавшего на блогера. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
- В феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.
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