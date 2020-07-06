ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Жанны Немцовой на расследование российскими властями убийства её отца, Бориса Немцова.

В иске дочь убитого политика указала, что следствие не установило мотивы преступления, не допросило нескольких подозреваемых по делу, а также не изучило видеозаписи происходившего на месте убийства.

Кроме того, Жанна Немцова считает, что следствие неверно классифицировало действия преступников. По её мнению, их надо было расследовать по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", а не просто "Убийство".

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых уроженцев Чечни, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.