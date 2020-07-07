"Ладно, невиновна, отвалите": соцсети о приговоре Светлане Прокопьевой

Итак, главная новость понедельника - вынесен приговор журналистке Светлане Прокопьевой.

Он обвинительный, но намного мягче, чем тот, что требовала прокуратура. Или же - намного мягче того, что требовала прокуратура, но всё равно обвинительный!

Конечно, есть те, кто жаждал крови.

Александр Дюков:

Ну что, дело обошлось даже без условки - только штрафом. Что хорошо и правильно: совершенное Прокопьевой деяние должно было быть наказано, но ни в коем случае не реальным сроком заключения

Армен Гаспарян:

Закономерно началось рукопожатное выступление: «Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы Прокопьевой». Удар по своему кошельку прогрессивная общественность воспринимает особенно остро. Особенно, когда все уже было готово к осваиванию бюджетов на теме нового узника совести

Олег Лурье:

Это удар под дых для всей грантовой оппозиции. Проклятый российский суд своей гуманностью поломал далеко идущие планы по признанию Прокопьевой политической заключённой, проведению митингов «Я/мы Прокопьева». И соответственно не будут получены зарубежные гранты и семьи оппо-либералов останутся без смузи с хамоном. Суд, что ты творишь? Нельзя же быть настолько гуманным!

Юлия Витязева:

Я правильно поняла, что теперь всего за полмиллиона рублей можно за любой акт террора возлагать вину на власть, а самого террориста записывать в жертвы этой самой власти?

И, да? Слышите шум? Это сквозь распахнутое окно Овертона доносятся радостные вопли либеральной общественности.

В целом же, большинство комментаторов отмечают двойственность своих ощущений.

Светлана Кузеванова:

Вот мы дожили... Радуемся штрафу вместо реального срока. А ведь человек должен быть оправдан полностью, потому что никакого преступления он не совершал. Но не радоваться невозможно же...

Алексей Меринов:

По нынешним временам, даже не знаю...победа.

По нынешним временам, повторю...

Андрей Пивоваров:

Победа ли это? Конечно, нет.

Победой станет посадка ментов, возбудивших дело и выплата Светлане компенсации.

Виктор Шендерович:

500 тысяч штрафа - это процеженное сквозь зубы силовым государством: ладно, невиновна она, отвалите уже, достали.

Андрей Лошак:

Хорошо, что не 129 миллионов. В чем она провинилась - так никто и не понял, но по-другому в политически мотивированных делах у нас не бывает. Басманное правосудие под давлением общества может откатить назад, но полностью оправдать невиновного человека - нет, так нельзя, не по понятиям это.

Арина Бородина:

До оправдания российский суд, конечно, никогда не опустится(

Ольга Григорьева:

Опять решили деньгами содрать, уроды. 500 тысяч штрафа.

Всё лучше, чем зона, само собой. Но они признали Светлану виновной в оправдании терроризма за то, что она выполняла свою работу.

Так же, как они обвиняемых в "театральном деле" назначили "организованной преступной группировкой" за то, что те занимались своей работой.

Роман Доброхотов:

Судья постановил не только ограбить Прокопьеву на 500 тыщ рублей, но и отжать у нее айфон. Надеюсь, судья в этот момент был облачен в треники адидас, сидел на кортах и лузгал семки

Олег Пшеничный:

Прогресс, всё-таки, налицо. Когда-то они въезжали в квартиры, изъятые у осуждённых, теперь только отнимают ноутбук и телефон. Думаю, правильно было бы отдать телефон именно тому следователю, который вёл дело, но обязательно с казенной надписью «телефон С.Прокопьевой», чтобы его семья видела. А ноутбук - судье.

Александр Кобринский:

Приговор Светлане Прокопьевой - подлость российской судебной системы. С бессмысленным обвинением, с фальшивыми экспертизами - но была команда вынести обвинительный приговор.

Галина Арапова:

Сейчас мы выдохнули, потому что главное, что сегодня Света поедет домой и всю дальнейшую борьбу за свое и наше с вами право на свободу слова и за здравый смысл она будет на свободе. Справедлив ли этот приговор? Безусловно нет! Потому что текст Светланы пример качественной аналитической журналистики, в нем нет ни оправдания терроризма, нет ничего другого нарушающего закон. Это дело сорвало много масок и оно стало очередным уроком российским журналистам и всему гражданскому обществу. Сегодня это победа, потому что Света на свободе и сможет работать, пока мы будем обжаловать этот абсурдный приговор. Спасибо всем, кто приехал поддержать Светлану в суд, вас было много, вы проделали долгий путь, но все не напрасно! Это этап взросления журналистского сообщества, осознания того, что каждый такой приговор задвигает журналистику все дальше и дальше в цензурное гетто, покушается на саму суть профессии журналиста.

Екатерина Шульман:

Выводы:

0. Поскольку оправдательные приговоры запрещены, то любое наказание, не связанное с лишением свободы, а также "срок по отсиженному", если обвиняемый был в СИЗО или домашним арестом - это суррогаты оправдания.

1. Кого общество захочет вытащить, оно, за редкими исключениями, вытаскивает. Инструменты вытаскивания - грамотный адвокат, корпоративная солидарность, публичная кампания, вовлечение известных людей, физическое присутствие на судах. То есть всё те же три золотых яблока: организованность, правовая поддержка, публичность.

2. Соотношение запроса и приговора крайне напоминает дело Седьмой студии: те же символические шесть лет, которые для стороны обвинения, вероятно, означают "мы считаем дело серьезным и всё в нём правильно сделали", и то же сообщение в приговоре - занимайтесь, чем хотите, но деньги отдайте.

3. Старая судебная примета работает: кто своими ногами в суд пришел, на своих и уйдет. Потому перелом в деле Седьмой студии случился, когда сменилась мера пресечения для обвиняемых.

Сергей Ежов:

Меня очень возмущает приговор Прокопьевой. Они реально относятся к нам как к дурачкам. Очевидно, дело бредовое. И они считают, что можно дать условный срок или штраф, после чего бутозёры счастливые разойдутся. Даже ещё циничнее, чем путинские 10 тысяч за голос. Это кость.

Понятны радости тому, что Светлана осталась на свободе. "В наших реалиях это равно оправданию". Но так и будет продолжаться до тех пор, пока мы будем радоваться таким приговорам.

Самое важное: журналистку Прокопьеву признали виновной. Наказание вторично. От подобных полупобед уже нет удовлетворения.

Даниил Коцюбинский:

Надеюсь, Светлана Прокопьева обжалует этот приговор, хотя он и не такой жесткий, как мог быть. Ибо, на мой - и не только мой - взгляд, никакого преступления она не совершала вовсе.

Динар Идрисов:

Всех нас и Светлану Прокопьеву поздравляю с тем, что согласно неправосудному приговору она все-таки остается на свободе, однако делаем выводы, так как все только начинается...

Нельзя оправдать терроризм ни религиозный, ни сепаратистский, ни политический. Но более всего нельзя оправдать терроризм государственный, такой как в России. Потому что государство, обладая исключительным правом на насилие, должно защищать человека и общество от его противоправного применения, в любых формах, в том числе психологическом.

Когда люди, преступным образом захватившие и узурпировавшие власть в моей стране, таким же преступным образом ее удерживающие десятилетия, подчинившие себе государство и действующие от его имени, последовательно попирают остатки наших конституционных прав на жизнь, на свободу слова и информации, на свободу выражения мнения, на свободу собраний и объединений, беря при этом в заложники наиболее ярких представителей сопротивляющегося им гражданского общества, я называю это государственным терроризмом тоже, наряду с внесудебными казнями и диверсиями государственных спецслужб внутри страны и за ее пределами. В гибридной России настоящего способом взятия в заложники стала подчиненная политическим задачам уголовно-исполнительная система и чрезвычайный суд.

Сергей Лебеденко:

500 тысяч штрафа Прокопьевой – это такая себе победа. Человека признали виновным в «оправдании терроризма» просто ЗА СЛОВА, в которых никакого оправдания терроризма не было и в помине.

Как и Серебренникова признали виновным в том, что он не совершал.

И, конечно, если бы не беспрецедентная медийная и общественная поддержка, оба бы оказались в колонии.

И страшно представить, сколько людей вот так вот в колонии и оказываются.

Анастасия Миронова:

Светлана Прокопьева приговорена к 500 тыс. штрафа. Это в нашей новой реальности "победа", хотя и ее надо обжаловать. Однако Алексей Рощин вчера напомнил оставшуюся незамеченной (5248 прочтении й) весеннюю статью "Новой" о том, сколько людей уже приговорено военным судом именно по статье об оправдании терроризма именно по делу о подрывев архангельском ФСБ. Иван Любшин приговорен к 5 г. и 2. мес. колонии. Сочинец Александр Соколов - 2,5 года колонии. Тольяттинский Александр Давыденков - год колонии.

Штрафы: Екатерина Муранова (Медвежьегорск), Вячеслав Лукичев (Архангельск).

Под следствием находятся пенсионерка из Вытегры Надежда Ромасенко, пенсионер из Петербурга Александр Коваленко, Павел Зломнов, которому вменяют чтение стихов о Жлобицком прямо во время нахождения в СИЗО, Зломнов скрылся. Под следствием по этому делу может находиться житель Шушенского Сергей Сизых. И житель Коряжмы Олег Немцев. Ещё пишут, что привлечен псковичи, но имя я не видела.

Сергей Смирнов:

Давайте поговорим про статью, по которой осудили Светлану Прокопьеву. Оправдание терроризма как статья появилась в УК в середине 2000-х. И по факту она долго была спящей. Каких-то громких процессов по этой статье не было, за исключением Бориса Стомахина.

Откуда вообще взялась такая статья? Видимо задумывали ее применять в случае одобрения классических терактов, которые совершают джихадисты. Примерно за это и судили Стомахина, там же речь шла о чеченских боевиках.

Но сейчас со статьей 205.2 происходит примерно то же самое, что со статьей 282. Изначально она была задумана против нацистов, когда они были на подъеме. Сначала по ней пересажали ультраправых, затронули исламистов и левых. Но статья работает, схема есть, поэтому через пару лет пришли за мемами во ВКонтактике.

Такая же ситуация сейчас и с 205.2. Задуманная против джихадистов и одобряющих джихадистов ее стали использовать шире. И вот конкретно против Светланы Прокопьевой после взрыва в Архангельске.

Еще что важно. Это не первый приговор после теракта в Архангельске по этой статье. И в основном суды назначают штрафы. Потому что даже военные судьи понимают, что срок от 5 до 7 лет (именно так он прописан в статье) это чересчур.

Эту статью в нынешнем виде надо отменять, она на наших глазах превращается в новую 282. Сейчас Прокопьева, а дальше опять придут за мемами.

Защита пока что просит не собирать на штраф, но это не всех останавливает.

Олег Лекманов:

Давайте все скинемся на штраф этот мерзкий (разумеется, если обжаловать приговор не удастся)?

Николай Подосокорский:

Будем скидываться, но вообще этими сумасшедшими штрафами они скоро разорят всё независимое.

Наталья Ростова:

У меня никаких сомнений, что это гребаное государство свой штраф получит.

Дмитрий Бавырин:

Штраф более-менее публичному лицу в пределах нескольких миллионов в каком-то смысле даже лучше, чем условный срок, потому что, слава людям, есть краудфандинг, и он работает. Да, в нашей стране есть дополнительное добровольное налогооблажение на гадости судебно-полицейской системы, и оно продержится еще очень долго.

Алексей Рощин:

Что такое 500 тысяч для такой депрессивной глубинки, как Псков? Это невероятные деньги. В тех местах зарплата в 25 тыс. рублей в месяц считается "хорошей", 40 тысяч - шикарной.

Артём Беседин:

500 тысяч штрафа Прокопьевой — это настойчивый намек владельцам оставшихся независимыми российских СМИ: закрывайтесь или продавайтесь.

Мало кто среди региональных изданий, например, потянет штраф в 500 тысяч рублей. Ну разово потянет кто-то. Помогут собрать денег. А во второй раз уже очень сильно задумаются, прежде чем публиковать что-нибудь, кроме пресс-релизов МВД и "18 способов сделать популярную публикацию в инстаграме".

Мнения, мысли, аналитика, рассуждения — это часть работы редакции. Если ты блестящий хирург, но жизненный выбор стоит так, что либо ты занимаешься пытками, либо лечишь палачей, то твоя профессия там, где ты живешь, официально мертва. И никакая апелляция в ЕСПЧ этого не исправит.

Обвинительный приговор Светлане Прокопьевой сдвинул часы Судного дня для российского общества на пять минут вперед. До полной тьмы осталось совсем немного.

Ольга Маховская:

в связи с решением по делу Светланы Прокопьевой, опять возникло ощущение, что государство как трамвайный вор стало мелочь по карманам тырить у небогатых по всякому пустому поводу. инстинкты подворотни, серийное воровство, позывы старого клептомана . рука тянется или к ржавому нагану, или к чужому потертому портмоне