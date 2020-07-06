"Анзор из Вены". Мамихан Умаров получал угрозы перед смертью

В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни Мамихан Умаров. Несколько лет назад он передал информацию о подготовке трех заказных убийств в Украине, а позже опубликовал записи разговоров, где обсуждается цена за выполнение заказа. Он также известен как блогер "Анзор из Вены", который выступал против главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения.

Политэмигрант Мамихан Умаров был застрелен 4 июля. Как пишут Кавказ.Реалии, по подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", – рассказал собеседник Кавказ.Реалии.

В фейсбуке опубликовано фото одного из подозреваемых в нападении – Ахтаева. В социальных сетях он обычно подписан как "Старик Старина" или "Старик Седой" и проживает в австрийском городе Линц. У него также есть страница на сайте знакомств, где сказано, что он находится в Харькове. На странице в "Одноклассниках", которая предположительно принадлежит Ахтаеву, указана дата рождения – 10 октября 1972. Эта дата – единственная из дат рождения, указанных в его соцсетях, совпадает с возрастом, обнародованным австрийскими властями (47 лет).

На одной из страниц в фейсбуке, которые предположительно принадлежат Ахтаеву, на обложке опубликована фотография Юсупа Темерханова, который был осужден за убийство полковника Буданова. Фотография была опубликована 1 ноября 2018 года.

Венская полиция считает, что убийство произошло по политическим мотивам. Именно по этой причине расследованием будет заниматься государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Таким образом, данное преступление рассматривается государством на самом высоком уровне. Как считают источники Кавказ.Реалии, это связано с тем, что Умарова охраняли в последнее время полицейские: его квартира находилась под присмотром.

– Первое, что приходит на ум, – это российский след, – говорит социолог, специалист по Северному Кавказу Денис Соколов. – Вряд ли есть какие-то другие версии. Вопрос – как это все внутри сложилось? Почему именно сейчас? Это, наверное, никто сейчас нам точно не скажет. Но мне кажется, что это очень плохой сигнал для европейских правоохранительных органов. Потому что раз за разом получается, что они не могут обеспечить безопасность на своей территории для политических беженцев. На территории Австрии уже второе громкое убийство.

Тройной заказ на убийство

Мамихан Умаров называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия. В 2005 году он уехал в Австрию, потому что "после того, как основных полевых командиров поубивали, они (власти) начали находить новые жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовались все подряд".

Широкую известность "Анзор из Вены" приобрёл после интервью украинскому телеканалу "Свободный" в феврале 2020 года, где он опубликовал аудио и переписку с неким человеком, чей голос похож на депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова. Последний, утверждал Умаров, предлагал ему "решить вопросы" с лидером чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и на тот момент депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком. На аудио ведётся разговор о цене убийства троих вышеперечисленных. Умаров связался с Мосийчуком и Осмаевым и передал им всю информацию.

"Депутат, Амина и Адам Осмаев, самое главное. Адам и Амина бывают вместе. Скажи им Адам и Амина, и депутата этого, если их отработают будет очень хорошо. Это то, что реально можно быстро закончить, как я говорил.

Другое будет сложнее сделать, там одного человека придется засветить в любом случае. Там нужно будет время, чтобы войти в доверие. Заходить, выходить на встречи и искать удобный момент.

Так что он правильно говорит, там время нужно будет. А то, что в Украине, можно быстро сделать, пусть они это сделают. Так что спроси за полтора за троих готовы они сделать, и тогда заключим сделку", – говорится на чеченском языке в опубликованных записях.

Как пишет The Insider, телеканал опубликовал не все записи. Издание опубликовали еще записи, полученные от Игоря Мосийчука. Из них следует, что заказчиком был Адам Делимханов.

"Анзор, прости, что не отвечал, был на совещании. Прости, что долго, ждем Адама с Москвы, который с Джалки, он сейчас не дома, мы его ждём, сегодня-завтра должен приехать, и тогда все решим. При мне звонили туда, длинную искали, чтобы там была положена и они могли забрать ее. Пока неизвестно, будет ли она, возможно, просто дадут денег на покупку. Адам пока не вернётся с Москвы, пусть подождут – и проблем не будет".

Как отмечает издание, Джалка – родовое село Адама Делимханова.

На еще одной записи, опубликованной The Insider, некий посредник информирует Умарова: "Я написал Адаму "давай встретимся". Он написал, что поднимается в самолёт. Говорит, вроде же 500 предлагали за него. Я говорю, 500 даже не упоминали, это другим предлагали. Я не знаю, будут ли они согласны за 500, сказал я Адаму".

В 2014 году Игорь Мосийчук на камеру расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. На что Кадыров ответил, что "видимо, Мосийчук всем надоел, и его захотели убрать. Сами его убьют, а потом скажут, что это Кадыров сделал". 25 октября 2017 года на Мосийчука было совершено покушение: из-за взрыва мотороллера погибли охранник Мосийчука и случайно проходивший подполковник МВД в отставке. Сам Мосийчук был ранен. 30 октября 2017 года на машину, в которой находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, была устроена засада. Осмаев был ранен, Окуева убита.

Как пишет "Новая газета", Умаров дал по всем покушениям подробные показания сотрудникам СБУ и украинской контрразведки. Несмотря на то что Умаров считался главным свидетелем убийства по делу Амины Окуевой, Украина отказала ему во въезде. Об этом Кавказ.Реалии рассказывал Мосийчук. Впрочем, имени тогда он не уточнял. По его словам, "пограничники не впустили на территорию Украины чеченца, гражданина Австрии, который является главным свидетелем по делу об убийстве Окуевой".

Игорь Мосийчук написал в своем телеграм-канале, что незадолго до убийства Мамихану Умарову угрожали из Украины. Он опубликовал запись разговора, которая длится более 80 минут.

"Жене "Анзора" звонила гражданка Украины Елена Денисенко, известная тем, что в украинском суде защищала чеченского киллера Артура Денисултанова "Динго", которого судили за покушение на жизнь Окуевой и Осмаева. Именно через Денисенко "Анзор" пытался в начале 2017-го предупредить украинские правоохранительные органы о готовящемся покушении на меня, Осмаева и Окуеву. Никакой информации правоохранителям Денисенко не передала, а меня свела с "Анзором" уже после покушения на меня осенью 2017 года".

Дней 10–15 назад Денисенко позвонила жене "Анзора" и потребовала публично отказаться от него, так как только в таком случае ей и их с "Анзором" детям не грозит смерть. В противном случае детей и жену со слов Денисенко убьют вместе с "Анзором". После этого "Анзор" лично позвонил Бондаренко и задокументировал (записал) их разговор на эту тему".

Умаров отправил запись разговора Мосийчуку и попросил передать ее украинским правоохранителям. После публикации этой записи Елена Денисенко опубликовала в фейсбуке пост с угрозами в адрес Мосийчука.

Мамихан Умаров также был известен как блогер "Анзор из Вены", который публиковал ролики с критикой властей Чечни. Отличительная черта видеообращений Умарова – оскорбления и уничижительные высказывания как о самом главе Чечни Рамзане Кадырове, так и о его семье и окружении. Он также часто демонстрировал аудиоразговоры с высокопоставленными чеченскими чиновниками. И речь чаще всего шла о ликвидации того или иного чеченского деятеля в Европе.​

Главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов видит две возможные причины убийства Мамихана Умарова.

– С одной стороны, Умаров озвучил сенсационные сведения о том, какое он имел отношение к заказным убийствам. Если эти сведения соответствуют действительности, то они могли бы быть основанием для заказа на его убийство. Но я не могу утверждать, все ли сказанное – правда. Есть и другая версия, не менее весомая. Стилистика канала Anzor is Wien в YouTube – это стилистика очень грубых оскорблений и не только самого Кадырова, но его отца, его матери. Если послушать эти оскорбления, становится очевидным, что много кто мог бы отреагировать на подобные оскорбления своих родителей. Для этого совсем не надо быть ни чеченцем, ни вообще выходцем из Северного Кавказа. Это оскорбления, переходящие за грань политической критики. Я думаю, что подобная стилистика, подобные оскорбления, конечно, могли быть также причиной для убийства.

Шведов отмечает, что убийство Умарова не зря сравнивают с убийством Имрана Алиева – это блогер, известный под псевдонимом Мансур Старый, который был убит во Франции в феврале этого года. Они оба допускали крайне оскорбительные комментарии, а не просто критику.

В 2019 году Кадыров в прямом эфире телеканала "Грозный" высказался о тех, кто оскорбляет честь в интернете: "Если даже весь мир сгорит синим пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну посадят в тюрьму. Ну убьют, ну умрешь. Мне уже 43 года, что мне еще делать в этом мире? Надо этих людей выявлять. Надо, чтобы РОВД, спецслужбы, все молодежные организации взаимодействовали с главами районов и городов. Что такое закон? Закон, Конституция, демократия – это есть благополучие населения. Все остальные – аферисты. Предатели, сплетники, шизофреники – они разных мастей все, мы должны их остановить".

Покушения и убийства

Это уже второе убийство чеченских политэмигрантов в Вене. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы был убит бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Как пишет правозащитный центр "Мемориал", Исраилов подал жалобу в ЕСПЧ, в которой обвинил президента Чечни в том, что тот незаконно задержал и пытал его в 2003 году. Он утверждал, что Кадыров лично пытал его электрическим током, прежде чем предложить амнистию при условии, что он вступит в ряды Службы безопасности Ахмата Кадырова. В своей жалобе Исраилов подробно описал систему насилия и секретных тюрем, существовавшую в Чечне. В 2011 году австрийский суд вынес пожизненный срок уроженцу Чечни Отто Кальтенбруннеру (имя изменено после получения вида на жительства). Другие обвиняемые – Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев – были приговорены к 19 и 16 годам заключения.

В феврале 2020 года было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции.

Так же в феврале на севере Франции в городе Лилль найден мертвым чеченец Имран Алиев – блогер, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.

Как отмечает Денис Соколов, из чеченцев, которые находятся на территории Евросоюза, по меньшей мере несколько десятков тысяч каждый год ездят в Чечню, у большинства есть родственники дома – это заложники.

– В последние годы, начиная с конца нулевых и с 10-го года, Кадыров и российские спецслужбы достаточно успешно строили систему контроля над диаспорой и через криминальные сети, и через давление на родственников, и через поездку домой, и через деньги и так далее. Поэтому думать, что агентуры в достаточном количестве на территории Австрии, Франции, Бельгии, Германии нет, нельзя. Там достаточно людей, которые готовы выполнить практически любое поручение либо из-за страха, либо за деньги.

Защита чеченцев, мусульман на территории Европейского союза от таких рисков требует особого подхода: нужно войти в доверие, нужно проникать в эти сети, нужно понимать, кто есть кто, и что исполнителем может оказаться кто угодно. Эта ситуация затрудняет работу спецслужб по защите мигрантов. Но это делать все равно придется, потому что в какой момент жертвами начнут становиться не только чеченцы, никто не знает. Тут вопрос не в чеченцах – это скорее гибрид криминальной сети и спецслужбы. Понятно, что она не сверхпрофессиональная, но она имеет огромное количество людей на большой территории, и эти люди готовы идти на жертвы просто потому, что у них часто не остается выбора, – говорит Соколов.