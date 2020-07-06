Великобритания вводит санкции против России, КНДР и других стран

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении санкций против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи. Объявленные в понедельник британским правительством меры включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию. Таким образом, Лондон впервые после Брекзита продемонстрировал самостоятельную решимость наказывать тех лиц и те организации, которые несут ответственность за нарушения прав человека, отмечает лондонское издание "Гардиан"



Британское правительство привержено укреплению своей роли в мире, заявил Рааб в парламенте. "Те, кто совершает самые тяжёлые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", сказал глава британского МИДа.



Санкциям подвергнутся те, кто нарушают право на жизнь, право на свободу, те кто применяют пытки и использует рабство. Санкции будут направлены не только на тех, кто непосредственно нарушает права человека, но и на тех, кому достётся выгода от этих нарушений, подчёркивают в Лондоне.

"Те, у кого руки в крови... уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", заявил Рааб.

В списке российских граждан, подпадающих под новые британские санкции, значится и имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.



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