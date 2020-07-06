Дания разрешила России продолжить строительство "Северного потока-2"

Министерство энергетики Дании заявило в понедельник, что разрешит "Газпрому" изпользовать суда-трубоукладчики с якорями вместо более современных судов с автоматическим удержанием позиции на поверхности моря. Именно такие, более современные суда, находятся под санкциями США, сообщает агентство Reuters.



Компания "Северный поток-2" в начале июня запросила у правительства Дании разрешение продолжить работы в море. Представитель компании "Северный поток-2" заявила агентству Reuters, что руководство консорциума приветствует решение властей Дании, но пока занимается отбором судна для укладки труб и устанавливает новые сроки завершения проекта.



Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое могло быть использовано Москвой для заверешения прокладки газопровода, в настоящее время пришвартовано в германском порту Мукран, где находится строительная база проекта.

Cтроительство газопровода "Северный поток-2" сталкивается с сопротивлением со стороны Вашингтона, равно как и со стороны Украины и Польши, так называемых "транзитных стран", по территории которых российский газ поступает в страны Западной Европы. Администрация Трампа противится "Северному потоку-2" на том основании, что его реализация якобы усилит российское экономическое влияние на страны Европы.



Строительство 1230-километрового трубопровода почти завершено, осталось уложить на морское дно в территориальных водах Дании 120-километровую часть трассы.



Осуществление проекта было остановлено в декабре прошлого года, когда швейцарско-голландская компания "Олсиз" прекратила работы из-за санкций США против компаний, которым принадлежат суда-трубоукладчики.