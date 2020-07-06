На Петра Верзилова завели уголовное дело

В отношении участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства". Ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.

Речь в уголовном деле идёт о канадском гражданстве, которое имеет Верзилов, поскольку в стране проживает его отец, а сам он учился там в школе.

По словам Верзилова, повестка на допрос в Следственный комитет, который должен состояться утром 7 июля, подписана следователем по особо важным делам Рустамом Габдулиным, который вёл "болотное" и "московское" дела. А сам допрос будет проводить тот же следователь, который пришёл к Верзилову с обыском 21 июня по делу о массовых беспорядках во время прошлогодних акций оппозиции в центре Москвы.