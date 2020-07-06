За сутки в Москве умерли от COVID-19 более двадцати человек

В Москве умерли еще 24 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб по борьбе эпидемией в российской столице. В предыдущие сутки число смертельных случаев от последствий заражеия коронавирусом составило 22. Всего в Москве с начала эпидемии от заражения коронавирусом скончались, по состоянию на вечер понедельника, 3999 человек. Этот же показатель по стране в целом - около 10 тысяч 300.



В России с начала эпидемии число заразившихся составляет около 700 тысяч человек.



По подсчетам московских властей, только в мае от коронавируса или от обострения хронический заболеваний на его фоне умерли 3,7 тыс. человек. Ещё полторы тысячи человек тоже были заражены COVID-19, но умерли от других причин, отмечает "Коммерсантъ".

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