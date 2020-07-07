"Норникелю" грозит рекордный штраф за ущерб экологии Арктики

Компании "Норильский никель" правительство насчитало рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более 2 млрд долларов) за разлив топлива под Норильском. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В такую сумму последствия экологической катастрофы в российской Арктике оценил Росприродназор.
В "Норильском никеле" заявили, что пока не получили необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5 процентов.
По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма штрафа не слишком повлияет. Чистая прибыль компании за 2019 год составила 6 миллиардов долларов . Однако отразится на её главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал". В последней уже заявили, что размер штрафа оказался "неожиданным".
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.
- 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентным.
- 28 июня "Новая газета" обнаружила, что "Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивали воду и сливали в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщало издание.
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