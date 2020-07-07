"Норникелю" грозит рекордный штраф за ущерб экологии Арктики

Компании "Норильский никель" правительство насчитало рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более 2 млрд долларов) за разлив топлива под Норильском. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В такую сумму последствия экологической катастрофы в российской Арктике оценил Росприродназор.

В "Норильском никеле" заявили, что пока не получили необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5 процентов.

По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма штрафа не слишком повлияет. Чистая прибыль компании за 2019 год составила 6 миллиардов долларов . Однако отразится на её главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал". В последней уже заявили, что размер штрафа оказался "неожиданным".