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Американка призналась в попытке передать России сверхсекретные материалы

Здание Минюста США в Вашингтоне

Гражданка США Элизабет Ширли признала себя виновной в попытке передать сверхсекретную информацию для российского правительства. Ширли признала себя виновной в незаконном хранении данных американского Агентства национальной безопасности и похищении собственного ребёнка. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Ширли 46 лет. Впервые она получила доступ к секретным данным в 1994 году во время службы в военно-воздушных силах. За свою военную карьеру американка, в частности, работала в разведке военно-морских сил, Пентагоне, занималась кибер-расследованиями. Она неоднократно получала доступ к сверхсекретной информации, говорится в сообщении Минюста.

Ширли задержали в августе 2019 года. По данным следователей, в июле прошлого года Ширли вместе со своей шестилетней дочерью уехала в Мексику. При этом американка проживала отдельно от ребёнка. Опекуном девочки является отец. Из Мексики Ширли планировала связаться с российскими властями и попросить убежища в стране, которая не экстрадирует её в США. При себе у американки был документ со сверхсекретными данными о нацбезопасности США.

Минюст утверждает, что в Мексике Ширли написала письмо российскому правительству. В тексте сообщалось о необходимости в срочном порядке отправить из США предметы, связанные с её работой, "прежде чем их заберут и уничтожат".

Ширли грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение секретной информации и до трёх лет за незаконный вывоз ребёнка за пределы США.

Российская сторона информацию пока не прокомментировала.

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