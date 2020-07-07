Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека присудил депутату от КПРФ Валерию Рашкину 7800 евро компенсации из-за иска председателя Госдумы Вячеслава Володина о защите чести и достоинства. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Решение опубликовано на сайте суда.

Оно стало итогом рассмотрения жалобы Рашкина на вынесенное ещё в 2010 году постановление российского суда. Тогда суд в Саратове обязал Рашкина выплатить 1 миллион рублей по иску Вячеслава Володина. В такую сумму суд оценил моральный вред, который Рашкин причинил Володину, упомянув его на митинге 7 ноября 2009 года среди людей, которые, по мнению депутата-коммуниста, виновны в "преступлениях перед народом и русской нацией".

В своей жалобе в ЕСПЧ Рашкин указывал, что такое решение российского суда нарушает положения Европейской конвенции по правам человека о праве свободно выражать свое мнение. Рашкин также отметил, что не обвинял в каком-либо конкретном преступлении именно Володина, возлагая ответственность за них на власть в целом.



По словам Павла Чикова, суд в Страсбурге решил дело в пользу Рашкина голосами четыре к трём с тремя особыми мнениями, включая судью Дмитрия Дедова от России.