Брюссель вновь снизил экономический прогноз для Евросоюза

Еврокомиссия из-за пандемии коронавируса вновь снизила экономический прогноз для стран ЕС. По данным ведомства, объем ВВП стран Евросоюза сократится на 8,3 процента, а в странах еврозоны – на 8,7 процента. При этом в странах, наиболее пострадавших от пандемии – Испании, Италии и Франции – падение может составить более 10 процентов.

Чтобы сократить экономические расхождения между странами, ранее комиссия представила план поддержки ЕС на 750 миллиардов евро. Предполагается, что часть стран получит гранты на восстановление. Экономисты Morgan Stanley заявляют, что падение ВВП заставит политических лидеров ЕС выработать план действий для синхронного восстановления экономик их стран, пишет The Financial Times.

В начале мая Еврокомиссия говорила о снижении экономики примерно на семь с половиной процентов. Ожидается, что 2021 году в странах Евросоюза будет наблюдаться рост на уровне шести процентов.