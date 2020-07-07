ООН: росийские авиаудары можно считать военными преступлениями

Сирийские и российские военные самолёты совершали авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, что можно расценить как военные преступления, заключили во вторник эксперты ООН. Как отмечается в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, в результате "неизбирательных бомбардировок" со стороны проправительственных сил - до заключения перемирия в марте - погибли сотни людей, а около миллиона жителей Сирии были вынуждены покинуть свои дома, что равносильно преступлению против человечности. Доклад, охватывающий период с ноября 2019 по июнь 2020 гг., основан на данных о полётах и свидетельских показаниях.



Комиссия тажке возлагает ответственность за обстрелы мирных районов на северо-западе Сирии на джихадистскую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам". Эксперты ООН считают, что эти удары наносились "без очевидной легитимной военной цели". В докладе сообщается, что участники группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" пытали и убивали заключённых.



По словам главы комиссии Пауло Пиньейру, проправительственные силы и формирования, признанные ООН террористическими, грубо нарушали законы войны и права сирийских гражданских лиц. В тексте описываются 52 нападения на северо-западе Сирии, 47 из которых, как утверждается, совершило сирийское правительство при поддержке России.



На российскую военную авиацию возлагается ответственность за удар 5 марта по птицефабрике у города Маарет-Мисрин, где были размещены вынужденные переселенцы, и за три удара 29 января рядом с больницей в повстанческом городе Ариха.