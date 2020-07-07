СБУ задержала в Киеве "куратора" от ГРУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве украинского гражданина, подозреваемого в причастности к операции по уничтожению пассажирского самолёта в небе над Донбассом в 2014 году. Задержанный, называемый в украинских медиа инициалом "К"., подозревается в том, что в период 2014 по 2020 год курировал по линии российскиой военной разведки (ГРУ) руководителей так называемой ДНР, которую украинская пресса называет "террористической организацией ДНР".



В качестве внештатного представителя спецслужб России, гражданин К. участвовал в создании так называемого "разведывательного управления ДНР", отмечается в сообщениях украинских СМИ.



В Офисе генерального прокурора Украины журналистам сообщили, что руководители и представители этого "подразделения" имеют непосредственное отношение к уничтожению пассажирского самолёта "Боинг 777" Малайзийских авиалиний рейса MH17, говорится в публикации "Украинской правды". Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек - все находившиеся на борту самолёта.



Как сообщает агентство УНИАН, задержанному гражданину Украины инкриминируется создание террористической группы. В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении. В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров задержанного гражданина К., которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над командирами "террористической организации ДНР".



Участники перехваченных переговоров, как явствует из записей, упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента России Владислава Суркова, а также руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.



Важной частью записей, находящихся в распоряжении СБУ, названы и разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот") - оба объявлены в международный розыск по делу об уничтожении самолёта, летевшего рейсом MH17. По информации офиса генпрокурора Украины, другой внештатный представитель российских спецслужб руководил агентурной сетью, участники которой совершали теракты и диверсии на территории подконтрольной Киеву.