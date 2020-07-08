США начали процесс прекращения членства в ВОЗ

Во вторник администрация Дональда Трампа начала процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направив извещение ООН и Конгрессу США о прекращении членства в этой организации с 6 июля 2021 года.

Президент Трамп впервые объявил о намерении США покинуть Всемирную организацию здравоохранения в конце мая, обвинив ее в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании провести реформировать свою деятельность. "Поскольку они не предприняли требуемых и крайне необходимых реформ, мы прекратим наши отношения со Всемирной ораганизацией здравоохранения", - заявил тогда Дональд Трамп.

Критики обвиняют ВОЗ в запоздалой реакции на распространение коронавируса по миру и в некритичном отношении к первоначальным данным о новом вирусе, представленным властями Китая. Американские представители подчеркивали, что ВОЗ безосновательно заявляла о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, основываясь на китайских данных. Главу ВОЗ также критикуют за высокую оценку действий Китая на начальном этапе пандемии, хотя официальный Пекин, как считается, далеко не сразу обнародовал информацию о появлении вируса в Ухане.

Несколько видных американских законодателей выразили несогласие с решением президента Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала это решение "крайне бессмысленным шагом". Республиканец сенатор Ламар Александер, председатель Комитета по вопросам здравоохранения, призвал президента действовать совместно с Конгрессом в направлении реформирования ВОЗ.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности восстановить членство США в ВОЗ в первый же день после прихода в Белый дом. "Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка участвует в укреплении здравоохранения в мире", - написал Байден на своей странице в Твиттере.