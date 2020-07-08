Мишустин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые рейсы

Правительство России утвердило постановление, которое разрешает авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с пандемией коронавируса рейсы. Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

Он устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения. Вернуть деньги пассажир может только в том случае, если он не воспользуется ваучером в течение трёх лет. Для чартерных рейсов эти правила не действуют.

Согласно Воздушному кодексу России, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).