Число случаев COVID-19 в России с начала эпидемии превысило 700 тысяч

Число заболевших коронавирусом нового типа с начала эпидемии в России превысило 700 тысяч. За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено 6562 новых случая заражения. Это немногим больше, чем днём ранее.

Умерли за сутки 173 человека. Число погибших с начала эпидемии составило 10667 человек.

Статистика федерального штаба зачастую различается с данными регионов и правительства, в том числе её смертность иногда в разы меньше, чем фиксирует Росстат. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с болезнью в России.

Социологи отмечают, что почти 60 процентов российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян, отмечают социологи.