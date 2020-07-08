В Томске журналисту грозит статья о фейк-ньюс за фото из "ковидного" морга

Журналисту "Московского комсомольца" в Томске Станиславу Микрюкову полицейские пригрозили вторым протоколом о фейк-ньюс после публикации фото из морга при больнице для пациентов с COVID-19. Об этом Микрюков рассказал изданию "Тайга.инфо".

На кадрах помещение морга было завалено в несколько рядов черными мешками, предположительно, с трупами из коронавирусных больниц. Фотографии, как уточнял Микрюков, ему передали сотрудники морга при городской больнице №3. Туда же , по словам журналиста, привозят тела из респираторного госпиталя при Медсанчасти №2 и госпиталя при Сибирском государственном медицинском университете.

Оперативный штаб Томской области заявил, что сведения "МК" "не соответствуют действительности". Чиновники утверждают, что в пакетах были "биологические отходы", использованная одежда и ветошь, скопившиеся в больнице за выходные, а отсутствие средств защиты у санитара на фото говорит, что это не "ковидный" морг.

Позже на одном из фотохостингов были опубликованы другие фотографии, сделанные, очевидно, в том же морге. На них из лежащих на полу мешков видны руки и ноги, а рядом лежит бирка COVID.

В "МК" настаивают, что фотографии были настоящими, у них появилось и подтверждающее это видео. Редакция планирует направить фото и видео из морга в правоохранительные органы. При этом днем 7 июля тела из морга начали "в срочном порядке куда-то развозить", сообщает издание.

На Станислава Микрюкова в июне уже составили протокол по статье о фейк-ньюс за материал о смерти рентгенолога Игоря Лядункина и вспышке коронавирусной инфекции в клиниках Сибирского государственного медицинского университета, которая в итоге подтвердилась через несколько дней.

Журналисты ставили под сомнение статистику смертности в Томской области, где, по официальным данным, умер 21 пациент с COVID-19. При этом больше месяца официальное число умерших не менялось.