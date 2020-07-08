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Отчуждение территорий России приравняют к экстремизму

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

В Государственную думу внесли законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщил в среду один из авторов документа, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в пункт статьи федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" о том, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности Российской Федерации, добавят фразу "в том числе отчуждение части её территории". Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с новой Конституцией, в которой прописан запрет на отчуждение территорий, заявил Крашенинников.

Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности может составить от 6 до 10 лет. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения в течение одного года, отметил Крашенинников. Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Другой автор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что закон может быть принят парламентом уже до конца июля.

  • В июле 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Россией Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы.
  • Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые не признают российский статус полуострова.

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