Джоан Роулинг подписала письмо против ограничений дискуссий

Около 150 литераторов, журналистов и общественных деятелей, среди которых автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг и российский оппозиционер Гарри Каспаров, подписали открытое письмо, осуждающее ограничение открытых дискуссий и бойкот публичных персон за выражение частного мнения о какой-либо социальной группе.

Авторы письма отмечают, что понимают стремление защитников расового и социального равенства и меньшинств обеспечить равноправие. Однако, по мнению подписавшихся, не стоит превращать "идеалы сопротивления" в догму и принуждение.

"В нашей культуре широко распространяется нетерпимость к противоположным взглядам (…) и тенденция смотреть на сложные политические вопросы через призму чёрно-белого мышления. (…) Редакторов увольняют за размещение противоречивых материалов, журналистам не рекомендуется освещать некоторые темы", - говорится в письме.

Литераторы отмечают, что от ограничений на свободу дискуссий в итоге могут пострадать социально незащищённые группы. Авторы также осудили "непропорциональные наказания", назначаемые руководителями учреждений на фоне панических настроений.

"Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, споре и убеждении, а не в попытках заставить замолчать или отогнать", - подчёркивают авторы.

Среди подписавших письмо - социолог Фрэнсис Фукуяма, автор романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд, писатель Салман Рудши, произведения которого резко критикует мусульманское сообщество.

Сама Джоан Роулинг столкнулась с критикой после того, как публично поддержала уволенную сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер, после того как она высказала сомнение, что мужчина может стать женщиной. Роулинг тогда опубликовала в твиттере серию ироничных сообщений. В итоге ЛГБТ-сообщество обвинило Роулинг в недостаточном понимании проблем трансгендеров.