Кредит недоверия. Как и зачем стать "лояльным" реновации

В марте на круглом столе в Мосгордуме прозвучало предложение создать "программу лояльности" для жителей тех домов, которые не вошли в число подлежащих реновации, но находятся рядом с площадками строительства по реновационным проектам. Это предложение вызвало беспокойство у москвичей, которые избежали включения в программу реновации и боятся каким-либо образом быть в нее вовлеченными. Радио Свобода разобралось в том, чтó власти предлагают в "программе лояльности" и почему многие москвичи ее боятся.

После того как руководитель депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева выступила с предложением создать "программу лояльности", многие противники реновации восприняли это как попытку втянуть в реновацию не вошедших в нее граждан.

Как объяснила Радио Свобода Елена Николаева, цель программы – создать льготы на докупку дополнительных площадей на условиях, идентичных или схожих с предусмотренными для участников программы, появление возможностей внеочередного капремонта в рядом стоящих домах и так далее. "Мы обсуждаем лишь возможность и заинтересованность жителей, не вошедших в программу реновации, но соседствующих с площадками, на которых будет производиться возведение домов по реновационным проектам. Именно они будут испытывать неудобство, и мы посчитали возможным каким-то образом компенсировать это дополнительными льготами от регионального правительства", – рассказала Николаева.

По ее словам, эта инициатива не направлена на какую-либо дискриминацию прав и интересов жителей домов, не принимающих участие в программе реновации. Предложения не предусматривают изменений в списке домов – участников реновации, а также заключения договоров мены с Департаментом городского имущества Москвы собственниками жилых помещений, расположенных в домах, которые реновации не подвергаются, отмечает Елена Николаева. Она также говорит, что никогда не обсуждался вопрос о передаче в Фонд реновации квартир, в которых проживают люди, согласившиеся на "программу лояльности".

"Речь шла о том, чтобы, сохраняя старую площадь, жители нереновационных домов могли получить скидку в 10% и воспользоваться специальными ипотечными программами для покупки квартир при условии, что таковые будут в наличии у Фонда реновации. Это может заинтересовать семьи, в которых выросли дети и их нужно отселить, если разведены супруги и т. д. Тем самым свободные площади, которые могут возникнуть в будущем, могли бы заселяться соседями по району, не увеличивая плотность населения, но улучшая жилищные условия сотен московских семей. Никто и никогда не будет насильно "втаскивать" в программу новые дома, это не заложено ни в проектах планировок кварталов реновации, ни в планах на дальнем горизонте. Подобные информационные вбросы, дискредитирующие программу реновации и правительство Москвы в частности, я опровергаю всегда на всех уровнях. Тем не менее это снова и снова выбрасывается в пространство соцсетей, а затем тиражируется в СМИ как новости", – сетует Елена Николаева.

Несмотря на все подобные заверения, у противников реновации все равно есть опасения, что власти найдут способ включить их в эту программу против воли. Ведь некоторые из обещаний властей, касавшихся проведения реновации, уже не были выполнены.

Как отмечает житель Москвы Николай Белов, чей дом не вошел в программу реновации, правительство Москвы достаточно последовательно пересматривает исходный закон о реновации:

Мы видим, что собственников принудительно переселяют, хотя это и незаконно

– Сначала было разрешено давать квартиры в новых домах площадью меньше, чем было в старых, и утверждалось, что это будет только добровольно с выплатой соответствующей компенсации. Проблема эта довольно масштабная, потому что, например, жилая площадь в новых домах в однокомнатных квартирах в большинстве случаев меньше, чем в старых. Но по факту мы видим, что собственников принудительно переселяют, хотя это и незаконно.

Как говорит адвокат Коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" Станислав Станкевич, когда проходило голосование и общие собрания собственников квартир в 2017 году, власти города обещали москвичам увеличение площади квартир на 20–30 процентов.

– Из наиболее ярких выступлений стоит вспомнить выступление мэра Собянина и главного архитектора Москвы Кузнецова. Первый обещал увеличение площади квартир в среднем на 20 процентов, второй – до 30 процентов. Несмотря на то что в законодательстве данное увеличение не отражено, если вам предлагают не просто неравнозначную квартиру, а квартиру с меньшей площадью с какой-то небольшой доплатой (которая еще будет облагаться налогом на доходы), стоит вспомнить о публичном обещании должностных лиц. Эти обещания почему-то многие забывают и смиряются. Если уж вам дают квартиру меньше, то эту самую компенсацию нужно отсчитывать не от площади прежней квартиры, а от площади, увеличенной на 20–30 процентов.

В апреле Радио Свобода рассказывало историю семьи Людмилы Мареевой, которой не предложили равнозначную квартиру для переезда по программе реновации. В итоге им пришлось переехать в квартиру чуть больше, и за дополнительные 10 квадратных метров они будут выплачивать 2,5 миллиона рублей еще десять лет. Жилая площадь квартиры увеличилась лишь на 5 квадратных метров, но, несмотря на обещание властей увеличить площадь до 30 процентов, семье приходится платить за это самостоятельно.

Николай Белов отмечает, что есть и еще одно невыполненное обещание для участников программы реновации:

– Было постановление в феврале 2019 года о возможности переселения в другой район. Тоже утверждалось, что это сугубо добровольное дело, но уже есть наглядный пример, как использовалось это постановление. Две пятиэтажки на Варшавском шоссе, в одной минуте от метро, были переселены насильно в Очаково-Матвеевское и в Борисовские пруды. Представляете масштаб действия? То есть Очаково-Матвеевское – это дом-бородавочник на промзоне, зажатый двумя трассами, неликвид, куда никто не хочет ехать, и это даже другой округ. А Борисовские пруды – там вообще недвижимость в полтора раза дешевле, чем на Варшавском. И собственники отказывались туда ехать, там был довольно масштабный скандал. Любовь Никитина, депутат Мосгордумы, пыталась помочь людям, но ничего не добилась – их так и переселили насильно в другой район. Конечно, есть проблемы, когда застройщик, с одной стороны, заинтересован в квартальном сносе, а с другой стороны, есть какие-то лакомые куски, как мой дом, например, это близость парка – пойма Яузы. Конечно, такая проблема есть, и когда сейчас та же Елена Николаева говорит о том, что все будет добровольно, по согласию и только по желанию трудящихся, у меня как-то нет доверия.

Ранее Белов рассказывал Радио Свобода, что многое пережил из-за программы реновации. По его словам, заместитель главы управы Бабушкинского района Лукашев угрожал подать заявление на Белова в МВД и ФСБ за экстремизм. 73-летнюю мать Белова толкали в подъезде. Писали матерные слова на асфальте. Дом пытались довести до аварийного состояния тем, что неделю не чинили подвал, который залило горячей водой.

– Я вам честно скажу, это не преувеличение, я просто положил жизнь на этот дом, это просто какой-то кошмар, – говорит Николай. – Сломан совершенно жизненный уклад, три года прошло, и до сих пор все в норму не пришло, я как-то не отошел, и до сих пор приходится что-то делать, чтобы защитить дом. И получается, что самый плохой вариант – это что могут затащить дом под снос.

Жительница Москвы Ольга Пирадова, чей дом не вошел в программу реновации, тоже переживает из-за анонсированной программы. Рядом с ней будут сносить две пятиэтажки, а на их месте будут строить дом по программе реновации.

Если посмотреть программу реновации, то она совершенно не продумана инфраструктурно

– Меня очень волнует, что в связи с этим строительством они захотят захватить и наш дом, и соседний – у нас два корпуса – и получить огромную территорию для застройки. Под программу реновации оттяпали половину моего двора, сейчас мы не можем поставить дом на кадастр по земле, которая нам была выделена в свое время. То есть вопрос земли программой реновации никак не решается, наоборот, лишь ухудшаются наши условия. Вы знаете, это не маленькая проблема, когда у тебя половина двора непонятно чем будет застроена. И напротив нас через дорогу сносится дом, и там тоже будет эта новая "собянинка". Это все не радует. Более того, если посмотреть программу реновации, то она совершенно не продумана инфраструктурно. У нас в районе не остается ни одного стадиона, на месте двух прекрасных школьных стадионов будут построены корпуса школ. Детских садов новых нет, один сносят, один строят. И ни одной новой поликлиники у нас в районе не строится. То есть нас уплотняют, нам добавляется огроменный жилой район в 20 тысяч человек, и при этом у нас ни одной новой поликлиники не вводится. А в районе катастрофа с поликлиниками.

Как отметила Елена Николаева в ответе на запрос Радио Свобода, на данный момент жители не проявляют большого интереса к созданию "программы лояльности". Но если бы такой интерес появился, то началась бы конкретная проработка параметров с органами власти, Фондом реновации, Фондом капитального ремонта и так далее.