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Лицом к событию

Кругом одни шпионы

Иван Сафронов в Лефортовском суде

Военные журналисты и аналитики как профессия повышенного риска "посадки"

В рядах военных журналистов вновь обнаружен шпион. Это бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Должен ли каждый, кто специализируется в этой теме, быть готовым к аресту? Какие государственные секреты могут быть доступны людям, которые пишут об армии, ВПК и пр.? Обсуждают журналисты Григорий Пасько и Алексей Никольский и военный аналитик Юрий Федоров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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