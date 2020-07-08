Власти Нижнего Новгорода выделили 15 млн рублей на уборку снега летом

На портале госзакупок появился тендер от администрации Нижнего Новгорода, в котором подрядчику, в частности, будет необходимо убирать снег и лёд в летнее время.

Работы должны быть закончены до 31 августа. Выполнять их, согласно тендеру, придётся вручную. Кроме уборки снега, подрядчик должен будет рассыпать песок "на тротуарах и остановках общественного транспорта".

На соотвествующие нужды власти Нижнего Новгорода выделяют 15 миллионов рублей.