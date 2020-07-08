Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Власти Нижнего Новгорода выделили 15 млн рублей на уборку снега летом

Уборка снега в Москве, январь 2019 года 

На портале госзакупок появился тендер от администрации Нижнего Новгорода, в котором подрядчику, в частности, будет необходимо убирать снег и лёд в летнее время.

Работы должны быть закончены до 31 августа. Выполнять их, согласно тендеру, придётся вручную. Кроме уборки снега, подрядчик должен будет рассыпать песок "на тротуарах и остановках общественного транспорта".

На соотвествующие нужды власти Нижнего Новгорода выделяют 15 миллионов рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG