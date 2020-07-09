Минфин США оштрафовал Amazon за доставку в Крым

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за нарушение санкций, связанных с аннексированным Россией Крымом, Ираном и Сирией.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что компанию оштрафовали на сумму в 134 с половиной тысячи долларов за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). В частности, речь идет о доставке товаров и предоставлению услуг лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.

В Минфине США сообщили, что с ноября 2011 года по октябрь 2018 года пользователи, находившиеся в Крыму, Сирии и Иране, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты Amazon.

По данным OFAC, компания Amazon не проверяла должным образом адреса и имена клиентов в связи с санкциями. Что же касается Ирана, то ошибка Amazon заключалась в том, что компания отправляла грузы не в саму исламскую республику, а в ее дипломатические представительства в других странах.

Amazon признала вину и согласилась выплатить наложенный штраф.