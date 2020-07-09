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PayPal прекратит внутренние переводы и платежи в России

Электронная платёжная система PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы и платежи по России. Российские пользователи по-прежнему смогут делать платежи за границу и получать оттуда переводы. Об этом говорится в сообщении на сайте PayPal.

4 июля в России вступили в силу поправки в закон "О национальной платёжной системе". Согласно обновлённому документу, оператор электронных платежей не может передавать данные о переводах по России за рубеж. С 1 июля российские банки должны направлять в Центробанк информацию об иностранных поставщиках платёжных услуг.

PayPal – крупнейшая международная платёжная система. Она доступна для пользователей из более чем 200 стран и поддерживает обслуживание более 100 мировых валют. Российские пользователи имели полный доступ к сервисам PayPal с 2013 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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