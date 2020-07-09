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В Петербурге зафиксирована рекордная смертность за 10 лет

В Санкт-Петербурге зафиксирован рекордный показатель месячной смертности за 10 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальную статистику городских служб.

В июне в Петербурге скончались 7 тысяч 106 человек, в то время как за последние 10 лет показатель смертности за один месяц лишь трижды поднимался выше 6 тысяч.

По сравнению с показателями зимних месяцев этого года, в июне в городе умерло на 2 тысячи человек больше.

Ранее СМИ сообщали, что после парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России в Петербурге вновь начала расти заболеваемость коронавирусом.

С начала июня в городе начали снимать ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19. В частности, жителям разрешили ходить по улице без масок и перчаток, открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и летние веранды в кафе. Официально власти объясняли смягчение мер улучшением эпидемической обстановки. Однако большинство коронавирусных стационаров по-прежнему переполнены. Петербургские врачи, опрошенные изданием "Медуза" в конце мая, заявляли, что официальная статистика, по которой заболеваемость коронавирусом снижалась, "нарисована" властями.

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