Пушкинский музей в Москве вновь открылся для посетителей

В Москве сегодня после четырёх месяцев карантина из-за коронавируса открылся Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. В музей можно будет попасть, соблюдая правила Роспотребнадзора.

Посещение музея будет по сеансам. Для этого зритель должен приобрести электронный билет на конкретные дату и время. При этом количество билетов на каждый сеанс ограничено. Пушкинский музей сможет принимать в четыре раза меньше гостей, чем до пандемии. Из-за риска возникновения очереди посетителям рекомендовано не приходить раньше времени, указанного на билете. Музей также продлил часы работы.

При входе в музей будет осуществляться бесконтактная проверка температуры у каждого посетителя. На территории музея необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, подготовлена карта маршрутов по музейным зданиям с указателями на полу и стенах.

Возобновление работы музея совпадает с открытием для зрителей выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина". Ранее экспозиция была доступна только в онлайн-формате. Выставка будет работать до 1 ноября.

В Париже 6 июля возобновил работу один из самых посещаемых музеев мира - Лувр. Из-за ограничений треть экспозиций останется закрытой. Однако залы с самыми популярными произведениями искусства готовы к принятию зрителей.

С 13 марта, когда Лувр был закрыт на карантин, музей не получил доходов на сумму примерно 40 миллионов евро.