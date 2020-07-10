В Белграде после протестов не стали вводить комендантский час

Правительство Сербии отказалось от планов вводить в Белграде на выходные комендантский час из-за коронавируса. Власти изменили свое решение на фоне массовых протестов в сербской столице.

Из ограничений на выходных в Белграде будет действовать запрет собираться группами более 10 человек. Рестораны, магазины и другие общественные места будут закрыты с 21:00, парки и другие открытые пространства – с 23:00. Глава правительства Ана Брнабич заявила при этом, что комендантский час был бы самой эффективной мерой, но власти решили сделать промежуточный шаг.

Вскоре после парламентских выборов 21 июня, завершившихся победой партии президента Александра Вучича, власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начали вновь вводить карантинные меры, отменённые в мае.

7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии. В тот же день Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа и запрета собираться свыше пяти человек. Это решение вызвало массовые протесты. В ночь на 8 и 9 июля сотни людей в Белграде и других городах вышли на акции против ужесточения карантина. Митинги переросли в беспорядки. Полиция задержала более 150 человек. В ночь на пятницу, 10 июля, протесты возобновились, но прошли мирно.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса в Сербии выявлено более 17 тысяч заражений коронавирусом. Умерли 352 человека. Выздоровели более 13,5 тысяч человек.