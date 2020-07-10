США признали часть штата Оклахома землёй коренных американцев

Верховный суд США признал восточную часть штата Оклахома резервацией индейских племён. За принятие решения выступили пятеро из девяти судей. На территории проживает около двух миллионов человек.

Согласно постановлению, племя может жить по своим законам. На территории резервации будет действовать своя судебная система. Суд не сможет выносить приговоры по делам коренных жителей, если преступление произошло на их землях. Наказание за незначительные правонарушения будут выносить племенные суды. Серьезные преступления по-прежнему будут рассматриваться федеральными судами. Некоторые осуждённые по федеральному законодательству теперь могут оспорить приговоры.

Представители племён утверждают, что будут сотрудничать с правоохранительными органами США.

Постановление суда вынесено в рамках дела Джимси Макгирта. Ему 71 год. В 1997 году его осудили за изнасилование четырёхлетней девочки. Он не оспаривал вину в Верховном суде. Однако, по мнению Макгирта, его могли судить только федеральные власти, так как он принадлежит к племени семинолов и преступление совершено на индейской территории. Верховный суд отменил тюремный срок Макгирта. Это решение можно оспорить в федеральном суде.

Главный судья Джон Робертс в особом мнении отметил, что решение приведёт к дестабилизации судов штата.

В 1830-х года несколько племён коренных американцев из восточных штатов были переселены на территории, позднее ставшие штатом Оклахома. В середине 1850-х годов индейцы Оклахомы подписали договор с федеральным правительством США. Оно гарантировало племени полный суверенитет. Таким образом, по словам судьи Нила Горсуча, Верховный суд выполнил данное правительством обещание.

Журнал The Atlantic со ссылкой на статистику Управления исправительных учреждений США сообщает, что на конец прошлого года около двух тысяч коренных американцев находились в тюрьме за преступления, совершённые на территории племени. При этом не более одного случая из 10 могут быть рассмотрены новым федеральным судебным законодательством.