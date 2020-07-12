"Теперь ненавижу власть": москвичей штрафуют за поездки в больницу

"В конце июня у меня поднялась высокая температура. Подумала, что простыла, и вызвала врача. Меня отправили на КТ и взяли тест на коронавирус. Сказали, что пневмония. Тест показал отрицательный результат. Через несколько дней на "Госуслугах" я обнаружила два штрафа. Якобы я нарушила карантин, а приложение "Социальный мониторинг" это зафиксировало. Попыталась оспорить штраф на mos.ru. Через час мне уже долбили в дверь: пришел врач и участковый", – рассказывает москвичка Ольга (имя изменено).

Ко мне ворвались участковый с врачом

Приложение "Социальный мониторинг" московские власти запустили в разгар пандемии. Предполагалось, что оно поможет отслеживать нарушителей карантина, а также сдерживать распространение вируса в столице. На деле с апреля приложение выписало москвичам 54 тысячи штрафов на сумму более 200 млн рублей. Пользователи соцсетей ежедневно публикуют свои истории, в которых рассказывают, как получили штрафы, находясь на карантине дома, за то, что программа зафиксировала изменение их геолокации, или за не отправленное утром в точно определенное приложением время селфи. "Обнулить" штрафы пока удалось единицам.

"Поедете с нами"

– После того как ко мне ворвались участковый с врачом, они принялись утверждать, что я нарушила режим самоизоляции. Якобы камера зафиксировала меня на выходе из дома в 9 утра, – вспоминает Ольга. Она живет на юго-востоке Москвы. Затем, по ее словам, ей предъявили базу с пациентами из ее округа, у которых подтвержден коронавирус. В этой таблице оказалась и ее фамилия, хотя к тому моменту у нее уже было два отрицательных анализа на коронавирус.

Камеры зафиксировали меня 25 июня, когда я с температурой лежала

После того, как она предъявила врачу свою электронную медицинскую карту, ее попросили оплатить штраф на месте – "либо поедете с нами". Куда именно Ольгу хотели увести, ни врач, ни участковый не уточнили.

Платить штраф она не собиралась, так как во время карантина из дома не выходила.

– Врач сказал, что камеры зафиксировали меня 25 июня, когда я еще с температурой лежала. Потом начались совсем странные вещи: мне заявили, что якобы я планировала уехать на дачу, потому что кому-то это говорила. В любом случае на дачу я не уехала, а как они могли получить эту информацию, остается вопросом, – говорит Ольга.

Если бы знала, чем это закончится, никогда бы врача не вызвала

В итоге она согласилась поехать для выяснения подробностей вместе с участковым и врачом. Отвезли ее в городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных и снова отправили на КТ.

– Пневмония подтвердилась, мне предложили госпитализироваться. Начали запугивать. А у меня дома трое детей, куда я поеду? – рассказывает Ольга. – У меня никаких симптомов нет, лечусь я прекрасно дома, а в больнице только вирус подхватить могу. В итоге мне выписали новое постановление и отправили на карантин еще на 14 дней.

8 июля Ольга попыталась закрыть больничный. Врач отправил ее самоизолироваться еще на семь дней. В это же время ей пришел новый штраф за нарушение режима самоизоляции. В итоге в московскую казну она должна заплатить уже 12 тысяч рублей штрафов.

Штрафы за каждый день болезни

Московской учительнице Елене Тимофеевой за самоизоляцию придется заплатить 44 тысячи рублей. "Социальный мониторинг" зафиксировал 17 нарушений, шесть из них позже были отменены. Некоторые – потому что был сбой в программе, другие – потому что ей все же удалось доказать, что в день, когда ей был выписан штраф, она действительно ездила в медучреждение. Все остальное время она находилась дома.

Заболела Тимофеева 23 апреля.

– У меня поднялась температура, но нас же всех пугали, просили обращаться за помощью при первых же симптомах, вот я и обратилась. Если бы знала, чем все это закончится, никогда бы врача не вызвала, – рассказывает она.

Мне теперь и штрафы оплачивать, и телефон покупать

Врач пришел к ней на следующий день, выписал предписание и отправил на двухнедельный карантин. Про установку приложения "Социальный мониторинг" Тимофеевой никто не сказал: в предписании было написано, что "персональные данные будут обрабатываться и будет оказана необходимая поддержка".

30 апреля – спустя почти неделю карантина – Тимофеева получила СМС-сообщение с просьбой установить "Социальный мониторинг".

– Я привыкла действовать согласно инструкции. Надо значит надо, – отмечает Тимофеева.

Приложение требовало много памяти, на его установку ушел целый вечер. После этого телефон стал перегреваться и перестал работать без подключения к зарядке. "То есть мне теперь не только штрафы оплатить нужно, еще и телефон придется поменять, потому что пользоваться им невозможно", – возмущается она.

Тимофеева отправляла селфи, когда программа этого требовала. Однажды она поехала на КТ, перед этим выписав пропуск. За день до окончания карантина она решила вызвать врача на дом, потому что температура не спадала. И это стало ее самой большой ошибкой, уверена она теперь.

– Мы беззаветно верили, что врачи нам помогут. В итоге доктор мне просто выписал новое предписание. Почти за каждый день по нему я потом получала штрафы, – рассказывает учительница.

Почти все штрафы Тимофеевой выписали за то, что программа зафиксировала изменение ее геолокации. И еще один – за неотосланное селфи. Оплачивать она их не собирается, потому что все время находилась дома. Подтвердить это может ее сын, с которым они живут вместе, и соседка, которая оставляла продукты под дверью. Сначала Тимофеева обжаловала их через mos.ru, а сейчас подала в суд.

Обжаловать штраф, если режим самоизоляции не был нарушен, надо обязательно, считает адвокат "Агоры" Леонид Соловьев. Сначала электронную жалобу можно написать через mos.ru. Если в день, за который была выписана жалоба, пациент выезжал в медицинское учреждения, нужно предоставить скан или фото медицинской справки. В таком случае, по словам Соловьева, высок риск того, что штраф отменят.

Я как будто попала в квест, а дверь захлопнулась

Если же больной был дома и родственники или соседи могут это подтвердить, нужно прикрепить к заявлению об обжаловании свидетельские показания. Если во время карантина человек был один, то в качестве подтверждения можно предоставить чеки оплаты онлайн-заказов или запросить записи с камер видеонаблюдения в доме. Если после обращения жалобу оставляют без удовлетворения, то нужно обжаловать это решение в суде по месту отбывания карантина, рекомендует юрист.

Двойной штраф за неустановку

В суд по такой схеме обратилась уже москвичка Светлана Быстрова. Заседание назначено на 14 июля. Заболела она 28 апреля. "Я тут же вызвала врача, она принесла мне постановление и отправила на карантин", – вспоминает она.

Про установку приложения ей тоже никто не сказал. В постановлении говорилось только про обработку персональных данных.

– Мы к этому вроде уже привыкли, ничего я не заподозрила, – говорит Быстрова. – И тут я как будто попала в квест, а дверь захлопнулась. Уже неважно, чем ты болеешь – коронавирус у тебя или нет. Дальше выбраться из этой системы должен ты сам.

У Быстровой был ларингит. Тем не менее две недели она отсидела дома. "Я и до этого уже самоизолировалась. В Москве бушевал вирус, выходить на улицу не хотелось", – добавляет она.

Иностранных агентов не нужно, чтобы так настроить народ против власти

О штрафах она узнала случайно, когда зашла на "Госуслуги". Всего у Быстровой оказалось четыре штрафа – каждый на 4 тысячи рублей. Первый за то, что она к 23:59 5 мая не установила приложение. При этом два других штрафа выписали Быстровой за то, что она выходила из дома 1 и 5 мая, и это было зафиксировано с помощью "Социального мониторинга".

– Последний штраф пришел недавно, меня решили во второй раз наказать за неустановку приложения”, – говорит Быстрова (документы есть в распоряжении Радио Свобода). Согласно статье 4.1 КоАП, штрафовать за одно правонарушение можно только единожды.

Никаких сообщений с просьбой установить приложение Быстровой не приходило.

– Я вообще была очень лояльным человеком, голосовала за нашего мэра, а теперь ненавижу их всех. Как можно так с людьми поступать? – сетует москвичка. – Никаких иностранных агентов не нужно, чтобы так настроить горожан против власти.

Артем Лесных получил три штрафа за время карантина. Первые два – за использование автомобиля, третий – за нарушение режима самоизоляции. Заболел он в конце мая и пошел в поликлинику №50, потому что появились боли в груди.

– Там мне сказали, что у меня коронавирус, и заставили подписать предписание. Я установил "Социальный мониторинг" и исправно отправлял каждый день селфи, – рассказывает Лесных.

Мной никто не интересовался

Первые два штрафа за использование автомобиля ему пришли за те дни, когда он еще даже не знал, что у него коронавирус. Эти два штрафа Лесных тут же обжаловал.

– Если бы я знал, что будут такие проблемы, то не скачивал бы приложение, но я даже не вникал особо. Информации о его работе тогда еще было мало, – говорит он. – Я планировал в любом случае сидеть дома, так как плохо себя чувствовал, поэтому скачал программу без лишних вопросов.

Приложения нет, а штрафы идут

Евгений приложение даже не скачивал, но штраф ему все равно пришел.

– Якобы я не находился дома, а данные эти получены с помощью приложения, которого у меня даже не было, – рассказывает он.

Заболел он в конце апреля. Тест на коронавирус оказался отрицательным, но в поликлинике все равно отправили на карантин на две недели.

– Эти две недели я находился дома. Я был реально лежачим больным, – вспоминает Евгений. – Завидовал даже немного тем, у кого есть приложение, кто общается с врачами. Мной же просто никто не интересовался.

Пока у Евгения только один штраф, который он уже обжаловал через mos.ru. Ответа пока нет. В то, что его отменят, он не верит.

Такие же сомнения были у Данила Зеленкина. Он один из немногих, кому удалось "отбиться" от штрафов. Коронавирусом он болел с 5 по 25 мая. В предписании ничего об установке "Социального мониторинга" не говорилось.

– Мы заболели вместе с соседом, и нам выписали одинаковые предписания. При этом ему сразу начали приходить СМС-сообщения с просьбой установить приложение, а мне ничего не поступало, – рассказывает Зеленкин.

Первый штраф ему пришел в конце карантина, еще два через несколько недель. Все были связаны с изменением геолокации. Данные были якобы получены через "Социальный мониторинг", которое Зеленкин так и не установил.

– Мне повезло, что у меня в предписании не было обязанности скачать приложение. На это я и ссылался в обжаловании. Через месяц на mos.ru все штрафы мне отменили, – рассказывает он.

Под копирку

История Зеленкина еще раз доказывает, что постановления о штрафах штампуются "под копирку", поэтому в них часто отсутствует какая-либо логика, говорит юрист Алена Борисова. "В постановлениях огромное количество ошибок, неверные персональные данные, путаница в родовых окончаниях", – замечает она.

Сейчас идти в поликлинику я боюсь

Сейчас в Мосгорсуде идет судебный процесс по оспариванию возможности выписывания штрафов за нарушение самоизоляции в "автоматическом порядке", то есть без уведомления гражданина и без составления протокола.

– В КоАП Москвы была введена часть 1.1 ст. 16.6, которая как раз разрешает это делать. По факту есть закрытый перечень правонарушений, по которым такое автоматическое привлечение к ответственности возможно, поэтому, вероятно, здесь московские власти вышли за пределы своей компетенции. Однако пока норма не отменена судом, она продолжает действовать, – отмечает Борисова.

Пока же эта система поголовного штрафования москвичей привела только к тому, что обращаться за помощью к врачам никто не хочет.

– Когда я заболела, мне сказали установить "Социальный мониторинг", я установила. Я же послушный гражданин, – говорит Елена. – Если бы я знала, что вызов врача обернется для меня 36 тысячами рублей штрафов, я бы никогда за помощью не обратилась. А сейчас вообще боюсь идти в поликлинику.

Она заболела 28 марта. Сначала врачи прописывали ей антибиотики, потом у нее подтвердился коронавирус и ее госпитализировали. После шести дней в больнице ее отправили домой: новых больных было много, класть их некуда, а температура у нее немного снизилась. Среди назначений был и 14-дневный карантин.

По словам Елены, приложение работало исправно всего несколько дней, потом сломалось и перестало запускаться. Как только карантин закончился, в личном кабинете на "Госуслугах" появились 12 штрафов. Три из них потом отменили, потому что их выписали утром, когда в программе были неполадки.

Несмотря на массовые жалобы пользователей, отказываться от "Социального мониторинга" московские власти не планируют. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы". "Мы считаем, что ту функцию, которая на него [приложение] возложена, оно выполняет", – отметил он. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков в том же эфире сообщил, что 95% пользователей "Социального мониторинга" "абсолютно добросовестные". Как это соотносится с тем, что на 67 тысяч регистраций в приложении зафиксировано 54 тысячи штрафов, он не пояснил.