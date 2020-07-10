Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, передаёт агентство “Анадолу”. До этого решение здание использовалось как мечеть. Её закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.

Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.

В 1935 году Ататюрк, строивший светское государство, превратил мечеть в музей. Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета о возможности изменения статуса собора и планирует поступить в зависимости от него.