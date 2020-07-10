В Петербурге руководство школы обратилось в полицию из-за ЛГБТ-флага

В Санкт-Петербурге две ученицы местной школы №511 9 июля подняли на флагштоке флаг ЛГБТ-сообщества рядом с российским триколором. Руководство учебного учреждения назвало произошедшее "диверсией" и обратилось в полицию. Об этом сообщает издание 78.ru.

Фотографию флага выложила в паблик "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" мать одной из учениц, которая прислала ей снимок, сделанный у школы. Флаг провисел не более пяти минут, затем его сняла охрана. С одной из поднявших флаг девушек и ее родителями провел беседу директор школы. Информацию об инциденте передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее представитель организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию, на которой присутствовал президент Владимир Путин, заявила об опасности радуги на упаковке мороженого из-за ЛГБТ-пропаганды. Она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Путин предложил предусмотреть механизмы "неагрессивного" общественного контроля за этой темой.