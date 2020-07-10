В Ингушетии отказались заводить дело о "женском обрезании" ребенку

В Ингушетии следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки в клинике "Айболит", где провели "женское обрезание" девятилетней девочке. Следствие объяснило отказ "отсутствием события преступления". Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на проект "Правовая инициатива", который представляет интересы матери девочки.
Юристы сообщили, что постановление было вынесено спустя почти два месяца после обращения, вместо положенных 30 дней. Из текста документа следует, что следователем была проверена работа клиники только в 2020 году, предыдущие годы работы не были проверены. Юристы намерены обжаловать это решение.
В клинике информацию о том, что там проводят калечащие операции на женских половых органах, в разговоре с корреспондентом "Кавказ.Реалии" назвали "бредом".
- В мае 2020 года следственное управление СКР по Ингушетии направило обращение с просьбой проверить лечебно-диагностический центр ООО "Айболит", где была проведена калечащая операция в июне 2019 года.
- Об этой операции стало известно в мае 2020 года. О ней сообщила представительница семьи девочки, которая утверждала, что ребенка в клинику тайком от матери привели отец и мачеха.
- В июне Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев подтвердил, что получил заявление от матери пострадавшей и планирует принять меры.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.