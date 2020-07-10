В Ингушетии отказались заводить дело о "женском обрезании" ребенку

В Ингушетии следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки в клинике "Айболит", где провели "женское обрезание" девятилетней девочке. Следствие объяснило отказ "отсутствием события преступления". Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на проект "Правовая инициатива", который представляет интересы матери девочки.

Юристы сообщили, что постановление было вынесено спустя почти два месяца после обращения, вместо положенных 30 дней. Из текста документа следует, что следователем была проверена работа клиники только в 2020 году, предыдущие годы работы не были проверены. Юристы намерены обжаловать это решение.

В клинике информацию о том, что там проводят калечащие операции на женских половых органах, в разговоре с корреспондентом "Кавказ.Реалии" назвали "бредом".