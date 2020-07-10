В Хабаровском крае слышны голоса в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровском крае группы местных жителей провели несколько протестных акций в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В публикации портала DVHAB.RU отмечается, что активисты скандируют "Свободу Фургалу!" и заявляют, что другого главу региона "не примут".



Митинги проходят в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Несмотря на призывы выходить на митинги, местные власти пока не получали заявок на проведение таких мероприятий.



После задержания главы Хабаровского края были проведены обыски у пятерых членов регионального отделения ЛДПР. Два депутата краевой думы от ЛДПР задержаны по делу о мошенничестве, сообщается в публикации на сайте DVHAB.RU.



В пятницу в конце рабочего дня несколько десятков жителей Комсомольска-на-Амуре собрались на стихийную акцию напротив здания муниципалитета. Полиция в происходящее не вмешивалась, но снимала на видео и фотографировала участников крупным планом, говорится в публикации.

Ранее в пятницу сообщалось, что Басманный суд Москвы постановил арестовать до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщал "Коммерсантъ", губернатор подозревается в организации двух убийств и покушении на убийство.

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