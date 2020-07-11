Сумма контракта в акте приёма работ от подрядчика капитального ремонта в московском районе Черёмушки была написана исчезающими чернилами. Об этом в фейсбуке рассказала муниципальный депутат Елена Селькова.

Муниципальные депутаты в Москве включаются в комиссии, принимающие работы по капитальному ремонту зданий. Без одобрения комиссии подрядчик не может получить деньги за выполненные работы.

По утверждению Сельковой, исчезающими чернилами была написана сумма в акте приёмки замены лифта в 12-этажном блочном доме 1965 года постройки в Черёмушках.

Она показала, как поднесла зажигалку к сумме контракта в 2 659 995 рублей, и все цифры кроме двойки там исчезли. По её словам, все остальные депутаты уже подписали акт.