Во Франции завершилось действие чрезвычайных мер в связи с COVID-19

Действие режима чрезвычайного санитарного положения во Франции завершилось. В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, отменены ограничения на передвижение, на собрания. Перестало действовать право на реквизицию средств, необходимых для борьбы с эпидемией. Режим, позволявший президенту и правительству ограничивать общественные свободы без консультации с парламентом, был введён во Франции 24 марта. Только в двух заморских департаментах – Гвиане и Майотте – действие чрезвычайных мер сохранится ещё на несколько месяцев, до 30 октября. Как отмечает газета "Монд", в Гвиане пик эпидемии ожидается в середине-конце июля.

На смену чрезвычайным мерам пришёл специальный переходный режим. Он продлится четыре месяца. Закон о переходных мерах был принят во Франции 2 июля и 9 июля он был одобрен Конституционным советом республики.

Международное французское радио сообщает, что, согласно обещанию министра жилищной политики, данному в интервью изданию La Croix 1 июля, бездомные, которые во время изоляции получили места в гостиницах и других учреждениях, не будут отправлены на улицу. Власти должны обеспечить им новые места.

Во Франции, с начала распространения эпидемии, была создана 21 тысяча новых мест для приёма бездомных – более половины этих мест были реквизированы в отелях.

С 11 июля во Франции разрешены публичные мероприятия с участием до 5000 человек. Открываются стадионы и ипподромы. 12 июля в Гавре пройдет товарищеский матч команд "ПСЖ" и "Гавр" – это первый после эпидемии открытый для болельщиков матч в Западной Европе. На стадионе на 25 тысяч мест будут находиться только пять тысяч болельщиков, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию при рассадке. ​

Вновь открыто и речное круизное судоходство. Что касается морских круизов между европейскими портами, то его перспективы пока обсуждаются представителями всех морских государств ЕС.