Дональд Трамп смягчил приговор своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп смягчил судебный приговор, вынесенный его другу за дачу ложных показаний в Конгрессе, воспрепятствование правосудию и оказание давления на свидетелей.

Во вторник, 14 июля, 67-летний Стоун должен был прибыть в федеральную тюрьму в штате Джорджия, где ему предстояло отбыть срок в 40 месяцев. Как отмечает "Голос Америки", Стун был осуждён за ложь под присягой на слушаниях в Конгрессе США перед законодателями, расследовавшими вмешательство России в выборы в США 2016 года. Стоун также угрожал свидетелям и уничтожал доказательства.

Ветеран Республиканской партии Роджер Стоун дружит с Дональдом Трампом несколько десятилетий. Президент США, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, собирается ли он помиловать Стоуна, ответил: "Я рассмотрю этот вопрос. Думаю, что к Роджеру Стоуну отнеслись очень несправедливо, как и ко многим людям".

Ветеран Республиканской партии Роджер Стоун дружит с Дональдом Трампом несколько десятилетий.



Демократ Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, осудил решение президента, заявив, что Трамп продемонстрировал: в США есть есть две системы правосудия - "одна для его преступных друзей, другая – для всех остальных".

Смягчение приговора не отменяет обвинительный приговор, как это делает помилование, уточняется в публикации "Голоса Америки".