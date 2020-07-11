В Сребренице вспоминают жертв массового расстрела мирных жителей

В Боснийском городе Сребреница 11 июля прошли памятные мероприятия, связанные с 25-летием со дня убийства около 8 000 боснийских мусульман вооружёнными отрядами боснийских сербов.



В субботу на мемориальном кладбище Поточари были захоронены идентифицированные останки ещё девяти мусульман, ставших жертвами самого кровавого преступления в Европе за все годы после Второй мировой войны.



Четвертьвековая трагическая дата отмечается в этом году в дни пандемии коронавируса, когда всем пришедшим на кладбище рекомендовано носить маски и по возможности соблюдать безопасное расстояние между собой.

С 2001 по 2017 годы Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за резню в Сребренице ряд командиров боснийских сербов к различным срокам заключения. Командующий войсками Республики Сербской Ратко Младич 22 ноября 2017 года был приговорён к пожизненному лишению свободы. Ряд обвиняемых были осуждены судами Сербии. В 2017 году суд Нидерландов признал, что нидерландские миротворцы несут частичную ответственность за резню, так как не смогли ей помешать.