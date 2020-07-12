Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Вооружённый инцидент произошёл на границе Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана - встреча состоялась 20 июня 2019 года в Вашингтоне (архив)

На границе Азербайджана и Армении в воскресенье, 12 июля, произошёл вооружённый инцидент. Ответственность за него Баку и Ереван возлагают друг на друга. Из Баку сообщают, что погибли двое азербайджанских военнослужащих, пятеро ранены. В Ереване заявляют, что со стороны Армении потерь нет.

Инцидент произошёл на участке Товузского района азербайджано-армянской границы.

Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены. Армения и Азербайджен находятся в состоянии войны с 1992 года, отмечает Международное французское радио.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG