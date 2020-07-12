Вооружённый инцидент произошёл на границе Армении и Азербайджана

На границе Азербайджана и Армении в воскресенье, 12 июля, произошёл вооружённый инцидент. Ответственность за него Баку и Ереван возлагают друг на друга. Из Баку сообщают, что погибли двое азербайджанских военнослужащих, пятеро ранены. В Ереване заявляют, что со стороны Армении потерь нет.

Инцидент произошёл на участке Товузского района азербайджано-армянской границы.

Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены. Армения и Азербайджен находятся в состоянии войны с 1992 года, отмечает Международное французское радио.