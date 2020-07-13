"Позор Москве!" Хабаровск вышел за Фургала и против Путина

Утром 9 июля 2020 года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан перед подъездом своего дома в Хабаровске сотрудниками ФСБ. Чуть позже выяснилось, что его обвиняют в покушении на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах. На следующий день Басманный суд Москвы выбрал для Фургала в качестве меры пресечения арест на два месяца.

Губернатор, формально не освобождённый от своего поста, оказался за решёткой.

Фургал, депутат Госдумы от ЛДПР, стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив на выборах действующего губернатора, члена "Единой России" Вячеслава Шпорта.

Шпорт и Фургал противостояли друг другу на выборах губернатора ещё в 2013 году, и тогда Шпорт победил, набрав 63,92% против 19,14%. Но в 2018-м ситуация кардинально изменилась – во втором туре выборов Фургал набрал 69,57%, а Шпорт – только 27,97%.

На выборах в сентябре следующего, 2019 года хабаровская ЛДПР получила 30 из 36 мест в Законодательном собрании края и 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска и выиграла муниципальные выборы в ряде других населённых пунктов.

Через 2,5 месяца, в ноябре 2019-го, силовики пришли с обыском в связанную с Фургалом фирму – так что неприятностей для губернатора осведомленные люди ждали уже несколько месяцев. Правда, мало кто ждал ареста по обвинению в убийствах. И уж совсем неожиданностью для большинства стало то, что даже несмотря на такие серьёзные обвинения уже через день после избрания меры пресечения тысячи жителей Хабаровска и второго крупнейшего города края, Комсомольска-на-Амуре, вышли на улицы за своего губернатора и против московской власти.

Прокремлёвский политолог Сергей Марков утверждает, что в Хабаровске протестуют против чего угодно, но только не против Путина.

В Хабаровском крае политический взрыв. Почему? Из Москвы туда вылетели 3 борта силовиков. Год назад и Хабаровский край и Приморский дружно голосовали против партии власти. Очевидно, Дальний Восток стал главным протестным регионом России. Так почему? Какова природа дальневосточного протеста?

1. Это протест против отсутствия крупных государственных проектов развития региона. Дальневосточники крайне не удовлетворены отсутствием развития Дальнего Востока, его деградацией 25 лет. Они сравнивают с временем СССР и делают вывод, что СССР имел масштабные проекты развития региона, в экономический блок правительства сейчас имитирует развитие. Региону нужны крупные государственные проекты, а не болтовня про невидимую руку рынка.

2. Это протест против резкого отставания Дальнего Востока России от соседнего Китая и других азиатских стран. Соседние регионы Китая резко идут в рост, а экономический блок российского правительства молится на банки и Запад и проваливает развитие региона. Люди бунтуют против отсутствия экономического роста.

3. Это протест против сокращения социальных программ правительства. В советское время были огромные социальные программы для региона, а сейчас они разгромлены. В результате люди даже не могут слетать раз в год к родственникам в европейскую часть России. Это очень болезненно.

4. Это протест против дискриминации этнических русских в России. Коренным народам Дальнего Востока сохранили старую пенсионную систему, а русским добавили 5 лет до выхода на пенсию. Кому это понравится?

5. Это протест против ультра бюрократизации экономики. Сравнивают с соседними азиатскими странами, - там очень легко открыть малый бизнес для выживания семьи. В России для этого надо быть героем.

6. Это протест против криминализации экономики Дальнего Востока. Здесь произошло сращивание криминала, власти и бизнеса. Москва почти ничего не делает для очищения ситуации, а наказывает время от времени не самых виновных, а самых не связанных с властями. Беззащитных. Вот и Фургала, считают люди, наказывают потому, что у него "лапа не такая мохнатая".

7. Это протест смелых, потому что на Дальнем Востоке смелых делает сам пограничный край.

Вывод, - это не протест против Путина, а протест против тех прозападных технократов, которые плохо рулят экономикой и политикой. А власть должна воспользоваться протестом на Дальнем Востоке для резкого изменения политики в сторону быстрого экономического роста. Это главное требование всех.

Жители Хабаровского края не согласны.

Митинги не стихли и в воскресенье.

Москвичи на "Позор Москве!" не обиделись.

Николай Травкин

Какая же огромная у нас страна!

В Москве раннее утро красит нежным светом стены древнего Кремля, а в Хабаровске люди уже проснулись и вышли на улицу.

Виктория Ивлева

Позвонил друг из Хабаровска и прямо заорал в трубку:

- Вика-а-а-! Вчера я вспомнил, что такое свобода! И еще тысяч двадцать человек вместе со мной!

Кирилл Лятс

Действительно, какого хрена неконституционный обнуленец сажает избранного (реально по чесноку) народом губернатора?!

Ирина Павлова

Я понятия не имею, кто такой губернатор Фургал и за что его арестовали - ну, извините, я на отдыхе, мне гуглить лень.

Но когда город выходит летом на улицу в поддержку своего арестованного губернатора - это впечатляет и заставляет задуматься.

Если бы вышли в поддержку ареста - я бы не удивилась. Недовольный народ всегда любит обвинить в своих проблемах местного чиновника.

А вот чтобы народ за чиновника вступился - это серьезно.

И то, что власти про это ни гу-гу - говорит сильно не в пользу властей.

Дина Ка

Знаете, а понимаю хабаровчан. Вот была бы там, даже если Сергей Фургал мне бы не нравился. И даже если я бы верила, что действительно убивал. Тем более, что весь город про него итак все знает, народная мова, знаете ли, преукрашивает, но не врет. Но! Получается люди выбрали его на честном (предположим) голосовании. Это их воля, хотят видеть вот этого вот человека на посту. И он 2,5 года правит. И тут вдруг приходят следователи аж из Москвы, которые в Хабаровске может вообще в первый и последний раз, и плюнув на выбор народа, забирают их губернатора. Честно выбранного. Такого как есть, со всеми грехами и огрехами.

Да еще и не за коррупцию на посту, не за бентли за госсчет, не за то, что центральную площадь продал своему тестю под строительство ТЦ. А за то, что он, якобы, совершил 15 (!) лет назад?

Ну, друзья дорогие, где вы были все эти годы?? Почему позволили идти на выборы, пусть даже техническим кандидатом? А вообще даже тем более техническим кандидатом, других не нашлось? А теперь вот опомнились и творите свою справедливость.

А мы, получается, лохи, которых надурили, а потом как котят ткнули в миску: «Не того, мол, выбрали».

Вот тебе и пожалуйста. Людей на улицы Хабаровска сегодня, пока Москва спала, вышло очень много. И не похоже, что все они электорат ЛДПР.

В Хабаровске говорят, что в город прислали спецназовцев из европейской части России. Но ни в субботу, ни в воскресенье спецназовцы в происходящее не вмешивались.

Сергей Ерженков

Хабаровск вышел за Фургала. Не помню таких массовых митингов в регионах. Тем более митинг не был санкционирован. Росгвардия, говорят, прилетела из Ростова. Это уже традиция для непокорного ДВ. В свое время жителей Владивостока, протестовавших против пошлин на ввоз праворульных автомобилей, тоже разгоняли приезжие.

Глеб Павловский

Когда полиция с народом, её не видно.

#ФургалХабаровск

Некоторые блогеры не верят в то, что протесты в Хабаровском крае стихийные и народные, и видят за ними конфликт элит.

Павел Пряников

Несколько выводов из сегодняшнего протестного митинга в Хабаровске:

- Видимо, 1% и тем более 2% от населения города достаточно, чтобы проводить митинг без всякого согласования и противодействия силовиков. В случае 600-тысячного Хабаровска – это от 7-10 тысяч (и больше) собравшихся. Для Москвы, значит, эта цифра – от 150-200 тысяч собравшихся. Напомню, что последние годы самые массовые митинги (разрешённые!) это максимум 0,3-0,4% от населения городов.

- Протест в Хабаровске в т.ч. и антимосковский. Давно говорил, что в регионах эта тема зайдёт лучше всего. Московская сетевая интеллигенция этого осознавать не хочет.

- Митинг в Хабаровске не мог бы состояться без молчаливого согласия местных элит. Это новый этап жизни в стране. Точнее, старый – возвращение страны в конец 90-х, во время нарыва регионализма. Эта ситуация будет посложнее, чем лупить очкариков и миллениалов.

Андрей Шипилов

Сегодня читаю охренительно оптимистичные посты о том, что "в России началось". О том, что десятки тысяч людей вышли на улицы в Приморье, чтобы защитить "народного губернатора как-там-его".

Боже мой, так вы не хрена ничего и не поняли...

Вот когда паны там между собой решают какие-то свои дела, то чубы всегда трещат вот у этих самых, которые то выходят, то не выходят на улицы.

Причем независимо от того вышли они на улицы или нет. Потому что у них там свои, панские терки, а у вас свои, холопские чубы. И эти две вещи никак не связаны между собой, как бы вам эту связь не хотелось увидеть.

Вот когда бандиты, называющие себя полицией, похитят кого-то кто из этих "десятков тысяч", кто "вышел сейчас на улицы". А эти десятки тысяч начнут раскрочивать булыжную мостовую не за ради пана-бандюгана, а чтобы отстоять этого своего похищенного, вот тогда я поверю, что началось. Но такого не будет, и вы это сами понимаете...

А когда один из панов выводит ̶с̶в̶о̶и̶х̶ ̶х̶о̶л̶о̶ свой "электорат", чтобы порешать вопросы с другим паном, это не началось... это "всё пучком".

Игорь Эйдман

Хабаровск лишний раз подтвердил, что раскол элиты создает благоприятную ситуацию для массовых протестов. Пока начальство едино, машина подавления работает как часы. Но как только начинается конфликт в верхах, они теряют контроль над ситуацией.

Путинская "элита" не монолитна, это конгломерат банд и бандочек разного происхождения. Любая силовая структура, спецслужба - отдельная мафия, состоящая из множества автономных группировок помельче. Все такие банды принадлежат к одному из нескольких преступных макросообществ.

1. Чекисты и их консильери. Наиболее известные представители: Патрушев, Бортников, Сечин, Тимченко, Чемезов, Миллер, Золотов, Шойгу, Малафеев и т.д.. Опираются на силовой ресурс ФСБ и других спецслужб. Многие из этих коррупционеров считают себя патриотами, имперцами и живут советскими мифами о разлагающемся Западе, который хочет лишить бедных русских людей анальной девственности. В этой среде - высокий уровень православнутости и крымнашизма.

2. Уголовники, уцелевшие под чекистской крышей в криминальных войнах 90-х: тамбовские, малышевские, солнцевские, подольские, всякие Скочи, Михаси, Гены Петровы, Лучки, Ротаны и т.д. Давно сотрудничают и делят бабло с чекистами и чиновниками. Многие олигархи – выходцы из этой среды (Дерипаска, Усманов и т.д.). Зачастую страдают православнутостью, но имперскостью в основном не болеют, более прагматичны и менее отморожены, чем чекисты.

2. Ельцинские олигархи: Фридман, Алекперов, Абрамович, Дерипаска, Михельсон, Усманов, Вексельберг, Авен и т.д. Тесно связаны с первыми и вторыми, но считают себя интеллектуально выше и «цивилизованней» и тех, и других. Тихо ненавидят чекистских выдвиженцев в бизнесе, таких как Сечин и Ротенберги. Настроены на сотрудничество со своими западными братьями по классу и против военных авантюр, создающих им проблемы на Западе.

Среди различных криминальных региональных кланов самые мощные – кадыровцы. Они практически не подчиняются Москве и признают себя вассалами только лично Путина. Их ненавидят все остальные.

Несмотря на многолетнее бизнес-партнерство, между всеми этими кланами и внутри них идет перманентная борьба за власть и ресурсы. В 90-е в этой среде шла «война всех против всех». При Путине были установлены некие правила (вернее понятия). Он является гарантом их соблюдения. По этим понятиям олигархи и уголовники в обмен на сохранение бизнеса не пытаются бороться за власть с правящими чекистами, а региональные кланы ходят под московскими. Именно за нарушение этих правил был наказан Фургал.

Хрупкий мир в преступной элите держится на страхе перед чекистской властью. К примеру, староолигархический Лукойл давно точит на Сечина огромный зуб и готов порвать его при случае в клочки, но вынужден терпеть безумства руководства Роснефти.

По мере сокращения кормовой база господствующих кланов, обостряются противоречия между ними. Наиболее вероятен конфликт между чекистами с одной стороны и некоторыми ельцинскими олигархами, а также региональными группировками – с другой. Такой раздрай может дестабилизировать авторитарную вертикаль власти. Тогда ей будет сложнее подавлять растущее недовольство населения.

Григорий Голосов

Выступления в Хабаровском крае, конечно, подавят. Тем важнее понимать, что там произошло. Уже пошли рассуждения о том, что вот-де гнев народа выводит его на улицы сам собой. Нет, такое бывает лишь в редчайших случаях. На улицы народ, при наличии у него подходящего настроя, выводит организация, и в данном случае такая организация была - в лице ЛДПР или "команды Фургала", не важно, ведь все понимают, что там это примерно одно и то же. К тому же, в Хабаровском крае это пока еще правящая партия. Либеральная общественность привыкла хихикать при виде флагов ЛДПР на любом оппозиционном мероприятии, но факт состоит в том, что ЛДПР, во-первых, располагает организационными ресурсами для массовых действий в некоторых (возможно, во многих) регионах, и во-вторых, может их использовать, при желании, по назначению. Будет ли желание, зависит во многом от Жириновского - то есть от того, о чем он сможет договориться с Кремлем, и до какой степени Кремль его запугает. В целом, это высвечивает двоякую роль т. наз. "системной опозиции" (собственно, КПРФ и ЛДПР) в условиях нынешнего режима. Оценивая кампании умного голосования - а следующая на носу - демократически настроенным избирателям полезно было бы учесть оба аспекта.

Но далеко не все соглашаются с тем, что за протестами стоят организаторы "из элит" – или что без них протесты бы не состоялись.

Сергей Мингазов

Каминг-аут: для меня главным мотором участия во вчерашних событиях стал не мой нафталинный активизм, а активная жизненная позиция моей жены. Хватит заставлять нас врать самим себе и детям, сказала она и начала собираться. Я успел присоединиться. Поздним вечером я читал ей свои и чужие тексты, посты, комментарии и даже согласовал один свой . Горжусь спутницей жизни

Юлия Терентьева

Боюсь, вы плохо знаете события в Киеве. Сначала был Майдан и люди на нем, потом к этому присоединились все те кто хотел этот Майдан "возглавить". Но возглавить удалось лишь частично, в политической части. В части самоорганизации нет. Наявность сцены и разнородных людей на ней выходила на первое место только в отдельные моменты, когда люди выходили на Вече. В остальное время функционирование всего организма шло за счет самоорганизации людей

Я не вижу в Хабаровске сцены как не вижу выступающих где-либо "лидеров". Это самодеятельный процесс.

У нас много раз пытались призвать людей на Майдан2,3..5. Никто не пришел. Майдан собирается тогда, когда пришло время. И управлять им не получается, во всяком случае на 100 процентов.

Константин Рыков

Мифы и заблуждения по поводу митинга в #ЯМыФургал в Хабаровске:

1. ЛДПР никакого отношения к этой акции не имеет. Более того - люди были очень расстроены отсутствием представителей этой партии среди митингующих. Соколы Жириновского и на федеральном уровне сидят тише воды и ниже травы.

2. Навальнисты перехватили инициативу только в самом конце акции (у стен здания правительства Хабаровского края), когда уже большинство участников разошлись. До этого никто про Путина гадостей не кричал. Основным лозунгом было - «Свобода Фургалу».

3. «Местные бандиты и братки» никого не сгоняли. 90% участников – это обычные горожане, разгневанные беспределом Москвы. Нормальные и совершенно адекватные люди, которые возмущены наплевательским отношением центра к своему региону.

4. Да, действительно, местная городская власть и полиция выступили на стороне участников акции. Всё было сделано так, чтобы формально придраться было нельзя. Правильная стратегия в данной ситуации.

5. АП была не в курсе критичности ситуации в Хабаровске. Кириенко улетел проводить очередной конкурс «Ау, мы ищем таланты» в Крым на Тавриду и сам узнал о происходящем в регионе от своего удивленного руководства, снова «получившего информацию из социальных сетей».

Виктор Шендерович

Происходящее в Хабаровске легко описывается двумя строчками из Высоцкого:

«Послушай, Зин, не трогай шурина – какой ни есть, а он родня».

Два года назад, назло Путину и «единороссам», хабаровчане избрали себе в губернаторы чисто конкретного Фургала с типовой биографией члена ЛДПР.

Путин это вытерпел, но демонстративное равнодушие при «обнулении» стало последней каплей, и Путин, озлобившись, Фургала арестовал.

И хабаровчане вышли на улицы.

За Фургала?

Нет, за себя. Потому что арестом избранного ими губернатора Москва дала им прилюдную оплеуху.

Ситуация вполне трагикомическая, потому что Фургал явно не Гавел. Но как ни крути, это – подробности на фоне гораздо более важных вещей.

Когда в России войдет в привычку выбирать себе администрацию честным, равным и свободным голосованием, - вот тогда придет время поговорить и о качестве выбора. А пока что – речь идет о возвращении самого права делать это, а не встречать с поклоном очередного из Орды, присланного с ярлыком на княжение.

Молодцы хабаровчане.

Леонид Волков

Кремль, Путин, АП твердо знают, что за них бесплатно или без принуждения не выйдет никто и никогда.

Поэтому в любом протесте ищут «организаторов», «деньги», «сетку». Каждый раз одно и то же.

Отсюда детские ошибки – как арест пресс-секретаря (!) Фургала – очевидно, как, типа «зачинщицы».

Таким образом Кремль только подливает масло в огонь протеста. И запускает замкнутый круг: чем сильнее протест, тем больше они думают, что просто не всех организаторов выявили, тем сильнее их паранойя.

UPD.: Пресс-секретарь Томченко сообщила, что она не задержана. Но обыск у нее, так я понимаю, был. Так что весь «поиск зачинщиков» имеет место.

Мария Баронова

Что я думаю про дело Фургала.

Верю ли я в виновность Фургала по инкриминируемым ему деяниям? Ну как бы безусловно верю. Как и в то, что в тех же деяниях виновны и 86% (а скорее даже 146%) всех остальных губернаторов России мужского пола. О стручконосных методах решения вопросов в 90е (да и не только в 90е) миру известно многое. Ну а девяностые за Уралом закончились в начале десятых.

Ровно то же самое, что знаю о стручконосцах и их методах управления я, знает и вся страна. И вышедшие на митинг в Хабаровске люди тоже это знают. Но совершенно очевидно, что люди возмущены таким отвратительным отношением к их праву на выбор. Никого не беспокоили преступления Фургала пока он не начал играть в демократию.

Играешь по правилам, где от простых людей ничего не зависит — будь кем угодно. Начинаешь играть по правилам демократии — иди в тюрьму.

Владимир Демчиков

Только сейчас прочел, что в Хабаровске протестовать против ареста губернатора-элдэпээровца Сергея Фургала вышло 30 тыщ.

То, что Фургал участвовал в бизнес-войнах - да наверняка, все нынешние начальники в чем-то участвовали, на всех лежат "папочки" и заготовки для уголовных дел. Хочешь в начальники - терпи и наличие папочки на себя

Интересно несколько моментов. Само избрание Фургала в 2018-м, когда он никакой кампании не вел и вообще не хотел в губеры, но сниматься с выборов все-таки отказался - это была отличная оплеуха населения москвичам. Популярность Фургала - отчасти результат сложившегося там эмоционального концепта "наш губернатор". Не очень важно, кто, главное - "наш", и вообще, "Москва далеко".

Удивительный прокол эти кретины допустили с публикацией видео ареста губернатора. Фургал там держится очень круто и выглядит просто как Дэниел Крейг, такой настоящий Бонд, единственный не суетящийся человек в кадре, контролирующий себя на 100%, даже когда на него надевают наручники.

Еще интересно сравнить ресурс Жирика с ресурсом Зюги: коммунистов тоже арестовывают (как свежего мэра Братска Серова в 2010), но значительно реже. Против Левченко лично, например уголовных дел, кажется, не было - но были против его сына и против его работников, на него давили через близких. То есть Зюга все-таки немного прикрывает. А Жирик - нет, у него ресурс политического прикрытия равен нулю.

За что хабаровчане могут любить своего губернатора? Список Евгении Чудновец:

Что Сергей Фургал сделал за своё правление?

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• Были приостановлены сомнительные госзакупки, суммарная трата на которые составила бы 150 млн рублей.

• На посту губернатора начал бороться против излишних трат на роскошное имущество и содержание чиновников со стороны госструктур края и регионального правительства. 1 января 2019 года за счёт отказа от роскоши краевое правительство сэкономило 800 миллионов рублей.

• Выставил на продажу яхту. Её содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год.

• Бывшим госслужащим и депутатам регионального парламента сократил пенсии в 2 раза.

• Сократил себе зарплату.

• Запретил чиновникам летать в Москву и Санкт-Петербург просто так. Все поездки просматривает лично.

• Запретил летать бизнес-классом.

• 7 мая 2019 года Сергей Фургал личным распоряжением поручил уполномоченной комиссии краевого правительства разработать план по сокращению на региональных чиновников на 15 %. Раньше было 20 министерств, а сейчас 16.

• Были построены/куплены/сданы 580 квартир для сирот.

• Школьники из числа малообеспеченных семей питаются одинаково, по одному со всеми меню.

• Закрывает вопросы с обманутыми дольщиками.

• Расширил льготную программу авиаперевозок для жителей северных районов края.

• Фургал получил поддержку со стороны Москвы на расширение логистического и морского хаба в Ванино, Совгавань.

• Дан ход лесным делам, наводится порядок в экспорте.

• Пересмотрены квоты на вылов рыбы.

• Всегда выезжает в районы, общается с жителями. Делаются дороги, ремонтируются и строятся больницы, делается ремонт в школах, строятся мосты.

• Сокращается госдолг. За 2019 год сократили на 2 млрд рублей.

• Строительство нового нефтеперерабатывающего завода по высоким технологиям на 5 млн. тон.

Большинство комментаторов соглашаются, что московские власти завели ситуацию в тупик, хорошего выхода из которого у Кремля нет.

Кирилл Мартынов

Люди не за Фургала бунтуют, а за то, чтобы с их мнением считались. А революционеры те, кто считает, кто не считает нужным это делать, и сидят эти революционеры в Кремле.

Александр Морозов

Хабаровчане очень наглядно продемонстрировали, что "Путин по-любому проигрывает во втором туре". Как и в Беларуси – такие "сообщения" вызывают горечь грусть у автократа и бешенство у его окружения. Поэтому – "все зачищают".

А проблема в том, что с определенного момента "путин" начинает проигрывать во второму туре кому угодно: фургалу, навальному, грудинину, черту лысому.

И вот это самые нервные, самые мрачные годы... пока наконец "скорбящий о неблагодарности современников" дряхлеющий автократ не слетает с табуретки уже без всякого "второго тура".

Иван Курилла

Сергей Марков пишет о "трех бортах силовиков", летящих в Хабаровск. Не знаю, откуда он эту новость взял, и правда ли это, – но понятно, что это очередное подтверждение факта, ставшего очевидным 1 июля: режиму осталось опираться только на силу.

(и зачем по случаю мирного митинга там нужны завозные силовики? местные не справятся? или им не доверяют?).

А в целом мы видим демонстрацию сразу нескольких закономерностей, некоторые из которых госпропаганда десятилетиями пыталась дискредитировать:

– для массового протеста не обязательна организация оппозиционеров и наличие "инициаторов", – чаще народ вспыхивает от оскорбительных действий власти,

– вопрос "кто, если не Путин" немедленно после выхода людей на улицу вообще становится неважным,

– (тут могу ошибиться, но) американские протесты-таки играют роль модели для остального мира (если там так, то мы не хуже), – я говорил об увеличении вероятности уличных протестов в России с начала протестов в США,

– люди на улицах – самый большой ужас режима, и главная надежда на перемены. Именно поэтому всей стране и самим хабаровчанам сейчас начнут рассказывать, что они "не сами", что "их использовали", что существует заговор (не исключу, что и "иностранное вмешательство"). Все что угодно, – только не про собственное дуболомство.

Ну и да: это явная демонстрация того, что после позорного обнуления махать дубинками, пытаясь "заставить полюбить" – очень близорукая стратегия. Голосование не увеличило, а уменьшило устойчивость режима.

Анастасия Миронова

Хабаровск показывает Путину то, чего не успел объяснить скончавшийся Михаил Игнатьев: не ты выбирал – не тебе убирать.

Огромный стихийный митинг. В последний раз так защищали... Интересно, а вспомнит ли кто-то без подсказки, когда в последний раз народ выходил защищать избранного политика?

У нас нормальный народ! Тысячи человек под угрозой огромных сроков вышли на улицу. Ну, давайте, бормочите про ген рабства и пр.

Упущено главное: Фургал был избран протестным голосованием. Там ведь еще был такой. Которого в отставку послали. Зря испугался. Мог бы упереться. Конечно, вряд ли Фургала отпустят. Но эффект будет космический. Надо только додавить и объяснить наконец, что в отношении избранного лица должны быть возвращены прежние нормы защиты. Что снимать его за утрату доверия нельзя, а для посадки нужна сложная публичная процедура. Как только это вернут, во власть могут насмелиться пойти и более уважаемые люди. Потому что почувствуют на себе хоть какую-то защиту. Потому что сейчас все эти губернаторы и главы республик - как котята, любого можно взять за шкирку и придавить.

Кстати, сейчас только увидела статью в "Новой" "Бунт губернатора. Как умер чиновник, подавший иск против президента" – 468 101 прочтение! Это, наверное, рекорд последних лет на сайте газеты? Я давно таких показателей не встречала.

А, значит, тема больная, она интересует общественность. Полмиллиона прочтений длинной нудной статьи.

Вы зря меня не слушаете. Я вам точно говорю – людям страх как все это надоело! И люди правильно видят самые болевые системные точки.

Кто недооценил поступок Игнатьева, того вообще не слушайте и на эфиры впредь не зовите – эти люди, что называется, больше не секут.

Если вопрос полномочий стал волновать толпу, все, считайте, что перемены уже начались.

Роман Попков

Первый массовый русский антимосковский, антицентралистский бунт за черт знает сколько лет.

Следует отметить, что жителям Хабаровска давно уже не за что любить федеральный центр, отпиливающий куски их территории в пользу Китая. Острова Тарабаров и Большой Уссурийский на Амуре – это же почти буквально дачи хабаровчан, их пригородные территории. И это было отдано под оккупацию Китая в конце 2000-х. Ну то есть к обычным для РФ проблемам по линии центр-регионы добавилось и вот такое хамство, предательство.

А теперь еще спецоперации по краже губернатора. Кто там по линии ФСБ такое курирует? Генерал Ткачев вроде? Он бахвалился на прослушке Шестуна?

Путинская имперская система становится все более твердой, а значит все более ригидной, все более хрупкой. Такие трещины, как сейчас в Хабаровске, будут возникать и дальше.

Кирилл Шулика

Даже МВД говорит, что в поддержку губернатора Фургала вышло 10-12 тысяч человек. И никого не разгоняли, никаких массовых беспорядков и жести не было. Просто люди вышли защищать свой выбор 2018 года.

Фургал подтвердил статус "народного губернатора". Он опирался не на Кремль, а на людей, был популистом, что хорошо, например, сокращал расходы госаппарата. И ведь край начал расти, инвестиции пошли, потому что инвестиции это про доверие к власти, больше политическая категория, чем экономическая.

Но что сделала Москва? Она начала по сути разжигать в Хабаровском крае сепаратизм. Зачем? Потому что Москва нужны не просто лояльные губернаторы, Фургал был лоялен, агитировал за поправки в Конституцию, а опирающиеся только на Кремль.

Из тех людей, что вышли, часть явно были за поправки в Конституцию. На фото тут цена этого голосования. Оно не стоит ни копейки. И никак не защищает от многотысячных митингов с требованиями отставки Путина.

Людей никак не смущают обвинения в убийстве. И не потому даже, что они не верят. Дело в том, что надо знать Россию. Страна пережила такое, что подобное в глазах людей не является для политика большим грехом. Смотрите феномен Анатолия Быкова. Люди говорят так, мол, у нас менты убивают людей, вокруг каждого депутата кладбище, а вы докопались до того, кто перешел от вас на сторону народа.

Конечно, Фургала не отпустят, ну мы понимаем, что ему придется для объективного суда ждать Прекрасной России Будущего, но я посмотрю, как Кремль найдет губернатора на регион. Кто согласится и как пройдут даже не выборы, а время до выборов.

Последствия для Кремля тут будут весьма значительные и в других регионах. Чем беднее люди, чем больше их обманывают, тем больше шансов на то, что в регионах будут выигрывать даже ноунеймы в рамках протестного голосования. Опираться они вынуждены будут на народ, а не Кремль. Так вертикаль и начнет осыпаться... Одного губернатора или двух можно арестовать, а двадцать уже не получится. И если выберут двадцать кандидатов не от власти нельзя будет отменить губернаторские выборы. Сентябрь в этом плане будет интересным.

Ну и, конечно, в России нет партий, которые бы поддерживали людей, а не Кремль. ЛДПР, например, сказала, что к митингу непричастна. Только самоорганизация, только низовые связи имеют протестный, так сказать, потенциал.

Эль Мюрид

Пропаганда уже получила и активно отрабатывает тему хабаровских протестов в ключе: темных людей вывели на улицу хабаровский криминал и коррумпированные чиновники, которые боятся зачистки после ареста главного авторитета. Проблема, однако, плохо укладывается в эту примитивную и лживую схему.

Кремль ведет по отношению к регионам классическую имперскую политику пещерного уровня - метрополия, выкачивающая ресурс из колоний. Системный кризис, переходящий в катастрофу действующей модели управления и экономики, ведет к хорошо известному периоду роста антиколониальных настроений, а затем - и борьбы. По сути, происходящее сейчас в Хабаровском крае - это антиколониальная борьба в чистом виде. Люди протестуют против безудержной выкачки регионального ресурса в направлении верховной власти, которая бросает в ответ объедки и присылает своих гауляйтеров.

Антиколониальная борьба неизбежно трансформируется в национально-освободительные движения с последующим этапом освобождения колоний и создания на их месте национальных государств. В нашем конкретном случае мы идем к созданию на территории путинской колониальной империи целого ряда преимущественно русских государств. И чем жестче будет карательная политика центральной власти, тем более отчужденными от бывшей материнской территории в конечном итоге будут новые государственные образования.

Альтернатива, конечно, есть – это федерализация страны. Причем не имитационная, а вполне реальная – через новую версию договора о разграничении полномочий, где центр и регионы будут полноправными участниками договора. Вариант украинской "децентрализации", где центральная власть дарует некую долю самостоятельности регионам, неприменим – то, что дали, можно и отобрать. А значит, "децентрализация" – это всего лишь имитация процесса, но не разрешение противоречия. Но в России даже о "децентрализации" речь не идет, наоборот – вводятся и принимаются новые законы, где "сепаратизм" признается тягчайшим преступлением. Это означает, что центр категорически не намерен менять что-либо.

Объяснение вполне простое – кремлевские не умеют в федеральную политику, а если бы и умели, то она ставит под сомнение их неограниченное право грабить страну. Поэтому они будут вести гибельную политику до самого конца, пока она не развалится стихийным образом. Как именно - показывают события в Хабаровске. Безусловно, без молчаливого или не очень молчаливого согласия местных элит организовать массовый выход людей на улицу было бы крайне сложно. Но именно местные элиты объективно станут в итоге во главе антиколониальной борьбы. В России создана ситуация, когда защитить свое ты можешь, только обладая властью и полномочиями. А это означает, что вся собственность и активы местных элит сосредоточены там же - в регионах. И их буквально вынуждают делать выбор – продолжать демонстрировать лояльность центральной власти с перспективой лишиться своей собственности, которую путинские друзья в условиях кризиса неизбежно будут перераспределять в свою пользу, либо становиться сепаратистами. Какой выбор сделают региональные элиты, сомневаться не приходится.

Крах политики Путина, которая трещит по всем направлениям, уже невозможно скрывать даже ударными дозами разного рода пометных пропагандистских передач. Чем глубже будет растущий кризис, тем быстрее станут проходить процессы регионализации, переходящие в сепаратизм. Но выбора Путин со своей кликой не оставляет никому. В любой нормальной стране он превращается в то, чем и является - в полное ничтожество.

Александр Баунов

Хабаровские демонстрации, которые критически настроенной части общества кажутся еще одним сильным сигналом, что Путину действительно пора уходить, ему самому с большой вероятностью кажутся дополнительным сигналом, что уходить никак нельзя: вот и регионы вразнос пошли, разве новичок с этим справится, придется опять самому победителю центробежных тенденций 90-х. Чем больше будет таких сигналов о желательности ускоренного ухода снаружи, тем изнутри будет больше аргументов в пользу остаться и уладить, сдержать, успокоить. Так система окажется в ловушке собственной ставки на идеальный покой как условие движения.